Puig sobre el patriotismo: "El PSOE no tiene complejos pero hay que 'desbanderizar' la situación"

En ese sentido, en declaraciones en 'Los desayunos de TVE' que recoge Europa Press, ha aclarado que en España hay "una suma de identidad que no tiene que ser un problema sino una suma positiva y nadie tiene que 'fronterizar' las identidades".

Así, preguntado por la defensa del patriotismo del histórico dirigente del PSOE Alfonso Guerra, ha replicado que nadie puede cuestionar que el PSOE es "sensible a la realidad española" y que ha sido "un activo fundamental" para hacer la Constitución. Por ello, ha lamentado que haya personas que quieran "introducir elementos de distorsión que no ayudan a defender y consolidar un proyecto constitucional para España".

De este modo, ha recalcado que en la Comunitat Valenciana "la inmensa mayoría de ciudadanos se siente valenciano y español" y ha recalcado además que no hay ningún partido con representación en las Corts que defienda "ningún tipo de soberanismo". "No estamos en ese debate", ha subrayado.

Otra cosa, ha explicado, es que en la Comunitat Valenciana hay dos lenguas oficiales y su Gobierno quiere que "los niños sepan castellano, valenciano e inglés". "Nuestra propuesta lingüística es la misma que PP y Ciudadanos plantearon en Cataluña", ha recalcado Puig, que se ha preguntado al respecto "cómo es posible que lo que en Cataluña sea razonable no lo sea en la Comunitat Valenciana".

Por ello, ha apostillado: "la vía valenciana es la vía del acuerdo, de la lealtad institucional y de la suma y lejos de cualquier ámbito de confrontación y por eso no nos sentimos concernidos de lo que ocurre en otros territorios".

Del mismo modo, ha recalcado que su socio de Gobierno, Compromís, "no es independentista" más allá de que "una persona dentro del partido haya escrito algún tuit o tenga una actitud más nacionalista". "Eso es una pluralidad que existe, pero Compromís no es un partido independentista y el Gobierno valenciano se ha comprometido con la Constitución", ha recalcado Puig que ha matizado: "pero si se pretende generar uniformismos yo en eso no estoy porque hay que gestionar la diversidad y si se reforma la Constitución tiene que adaptarse a la España de hoy, que es diversa".

Por otra parte, ha comentado, en el aniversarios de las primarias que permitieron la vuelta de Pedro Sánchez a Ferraz, que el PSOE está en un proceso de "adaptación en una situación muy complicada" porque el contexto de España está "muy condicionado por la situación de Cataluña" que ha llevado a desplazar el eje derecha-izquierda al "eje nacional en el que siempre surgen distorsiones". "Pero se está haciendo un trabajo razonable que tendrá resultados", ha afirmado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otra parte, ha considerado "un inmenso error" plantear la reforma de la financiación autonómica desde "la confrontación" entre Comunidades Autonómicas. Puig ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió a aprobar el cambio de modelo en 2017 y "ha incumplido de manera sistemática" su palabra.

Por contra, ha destacado que la Comunitat Valenciana ha planteado una propuesta "integradora" porque cuando se habla de financiación autonómica "no se habla de banderas, ni identidades sino de servicios públicos" y "ahora no hay igualdad" como reconocen los propios expertos. En concreto, los expertos señalan que "hay una infrafinanciación del sistema de 16.0000 millones y la Comunitat Valenciana es la pero financiada con 10.000 millones menos en cuatro años".

Por otra parte, respecto a la polémica surgida por la compra del chalé de los líderes de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero ha insistido en que "cada uno debe administrar la coherencia como estime oportuno y los ciudadanos opinar". "Cada uno es dueño de sus palabras, reflexiones y manera de hacer política", ha recalcado Puig, que no obstante ha considerado: "no parece que el debate político tenga que estar sustanciado en estas cuestiones ni ahora ni antes".

Del mismo modo, también se ha referido a la defensa de los escraches por parte de Pablo Iglesias como "jarabe democrático" frente a la denuncia de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por el que le he hicieron un grupo de ultraderecha en la puerta de su casa y por el que declara este miércoles en los juzgados. "Mónica Oltra es Mónica Oltra y tiene su personalidad y su partido político y Pablo Iglesias tiene su partido y su propia visión de las cosas aunque yo siempre estoy más cercano a la posición de mi vicepresidenta", ha recalcado.

Por otra parte, respecto a la polémica surgida por el curriculum de los políticos, ha aclarado que él es "periodista" y que puede aportar todos los artículos que ha escrito que lo demuestran pero que "nunca" ha dicho que fuera licenciado. Además, ha puesto de relieve que en España hay también "miles de periodistas que no son licenciados".