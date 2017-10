Puig anuncia un congreso en noviembre para "resetear" el autogobierno valenciano con políticos y expertos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este jueves que convocará un congreso en el mes de noviembre sobre el autogobierno del pueblo valenciano con la participación de políticos, expertos e intelectuales.

Una cita, que según el jefe del Consell supone una "oportunidad para resetear nuestro autogobierno y ver de qué manera ser más útiles a nuestros ciudadanos para avanzar en una sociedad inclusiva en la que nadie se sienta al margen". "Ese es nuestro compromiso", ha aseverado.

Así lo ha avanzado durante el pleno de les Corts Valencianes, tras ser preguntado por el portavoz de Compromís, Fran Ferri, sobre las medidas para fortalecer el autogobierno y la democracia valenciana.

El 'president' ha recordado que hace 25 años se celebró el primer congreso de la administración valenciana denominado 'Dels Furs a l'Estatut'. Ahora, la Generalitat volverá a convocar en noviembre a los protagonistas políticos, expertos universitarios e intelectuales a un congreso sobre el autogobierno del pueblo valenciano, ha señalado.

Así mismo, ha recordado que la manifestación del 9 d'Octubre de 1977 sacó a miles de valencianos "juntos con diferentes banderas" para pedir 'Libertad , Amnistía y Estatut d'Autonomia'. "Fue la primera manifestación a la que fui en mi vida", ha confesado, al tiempo que se ha mostrado "contento de ver que generaciones jóvenes actuales tienen mismo espíritu que los jóvenes en ese momento". "Los valencianos tenemos que afrontar este momento histórico desde la máxima unidad posible. En aquellos momentos fue posible entonces, hay que recordar la historia", ha animado.

En este sentido, ha relatado que en aquella época, los partidos políticos decidieron en Madrid que "solo tenían derecho a la autonomía tres CCAA: Cataluña, Euskadi y Galicia, fundamentalmente porque se denominaban nacionalidades históricas a aquellas que habían llegado a tener en la República estatuto de autonomía. Nosotros teníamos Estatut pero en ese momento hubo un Golpe de Estado".

A lo largo de los años, ha señalado, "hemos llegado, en un proceso difícil, alcanzar un techo competencial como el que tenemos en estos momentos" y "ahora, cuando se vuelve a hablar de proceso de reforma de Constitución, que estoy absolutamente convencido de que es la salida política a la crisis territorial, es evidente que los valencianos tenemos que tener nuestra voz".

En esta ocasión, ha dicho, tienen que "participar en este proceso todos los partidos políticos y ahora también las CCAA, que ya son una realidad constitucional, que son Estado".

"MIRADA FEDERAL"

Para ello, ha abogado por una "mirada federal" como "la que puede solucionar de verdad un problema encallado". "Hay muchas cosas que se pueden plantear desde posiciones diferentes pero la pasividad se ha demostrado terriblemente negativa, es una irresponsabilidad ante la historia y ahora tenemos que avanzar en camino de diálogo para la reforma de Constitución", ha reivindicado.

Del mismo modo, ha defendido la importancia de "reformar el sistema de financiación para contribuir a la solución de la crisis territorial", que según ha valorado, "el compromiso" por parte del Gobierno central "es que será este año". Al margen del debate Constitucional y del problema de Cataluña, ha dicho, "es evidente que nosotros tenemos que avanzar porque la situación de los valencianos no puede esperar ya más". Para ello, ha apelado a "mantener la unidad y ayudar todos para que eso sea posible".

Puig ha realizado estas declaraciones después de que el portavoz del grupo de Compromís, Fran Ferri, le preguntara por las medidas para fortalecer el autogobierno y la democracia valenciana "40 años después de aquella histórica manifestación del 9 de octubre de 1977 en la que miles de valencianos salieron a la calle a reclamar 'Libertad, Amnistía y Estatut d'Autonomia'.

"Mi generación no vivió aquel 9 de octubre, pero vivió el 15 M y la Primavera Valenciana, que reclamaba una educación digna, que se gastaran el dinero en centros dignos y no en telefonistas que después no van a trabajar", ha subrayado.

FERRI: "LA DEMOCRACIA TOCÓ FONDO AL CAMBIAR IDEAS POR SOBRES"

Según Ferri, "nuestra democracia tocó fondo cuando se cambiaron las ideas por los sobres" y ha asegurado que "ahora se gobierna con ideas y tenemos ideología y sabemos que no hay autogobierno sin financiación justa, por eso saldremos a la calle para pedir financiación digna y nos dejen de tratar como ciudadanos de segunda. Otros se van de 'manifa' a otros territorios pero cuando se trata de defender intereses se quedan de brazos cruzados", ha criticado.

El representante de la coalición se ha referido a los incidentes registrados en los últimos días y ha dejado claro que no se trata únicamente de agresiones físicas: "Hemos visto cómo la Procesión Cívica ha sido ocupada y monopolizada por grupos que llevan simbología nazi y fascista, y esos no son valencianistas, son fascistas, grupos que buscan reiteradamente impedir que se celebre nuestro día con alegría y libertad. Ante estos ataques a la democracia tolerancia cero", ha sentenciado.

"Lamentablemente --ha continuado-- hemos visto como días antes del 9 d'Octubre, el principal partido de la derecha dijera: que el 9 d'octubre supone magnífica ocasión también para parar los pies a Compromís". Frente a estas palabras, Ferri ha reivindicado que "los demócratas sabemos que a quien hay que parar los pies es al fascismo y que el 9 d'Octubre es un día para celebrar todos juntos con alegría".