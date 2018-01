Puig sobre el recorte de 353 millones en la financiación de 2018: "El Gobierno está jugando con fuego"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este miércoles que el Gobierno central, al "recortar" 353 millones de euros en la financiación de la Comunitat para el ejercicio 2018, según ha denunciado el Consell, "está jugando con fuego en esta situación de displicencia con las comunidades autónomas".

Así lo ha manifestado tras visitar las obras del Ágora de Valencia, preguntado por los medios sobre la carta que el Ministerio de Hacienda remitió este martes al Consell para comunicar al Ejecutivo autonómico los nuevos importes de las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación del ejercicio 2018, que recogen una disminución de 353 millones sobre la previsión de julio.

El jefe del Consell se ha referido también a las declaraciones que el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ha realizado sobre esta cuestión, y en las que ha advertido de que el no aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 "perjudica a los intereses de la Comunitat". Moragues ha reclamado a PSPV, Podemos y Compromís "que en vez de quejarse, se sienten en Madrid con sus diputados y negocien los PGE".

En opinión de Puig, esta reclamación de Moragues "forma parte de esta anomalía en el funcionamiento de las instituciones". "¿Cómo se atreve el delegado de Gobierno a decir que el sistema de financiación sea aprobado o no en función de los apoyos parlamentarios de un presupuesto?", se ha preguntado, y ha considerado que se está actuando "con una enorme irresponsabilidad".

"Hay una palabra del presidente del Gobierno que dio a la Conferencia de Presidentes en la que decía que antes de finalizar el año se reformaría el sistema de financiación, y la ha incumplido", ha dicho, y se ha referido además a las declaraciones del coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, quien en una entrevista a Europa Press ha asegurado que es "imprescindible" que Cataluña esté presente en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Puig se ha preguntado "a qué obedece que, no ya el Gobierno, sino que el PP se descuelgue diciendo que hasta que Cataluña no se solucione la cuestión que queda todo paralizado". A su juicio, "esto es una absoluta anormalidad democrática, una anomalía profunda del funcionamiento del sistema".

"Cuando aprobamos la decisión en la Conferencia de Presidentes de que en este año pasado ya se aprobaría el sistema de financiación, Cataluña no estaba en la mesa. No vino a esa reunión porque no quiso, pero ahí se decidió que se llevaría a cabo la reforma del sistema de financiación durante el año pasado, y se ha incumplido la palabra del presidente", ha criticado.

"Antes de que se aprueben los PGE es evidente que, en los marcos de debate, que son el Consejo de Política Fiscal y el Congreso de los Diputados, nosotros estamos en disposición de llegar a un acuerdo, claro que sí. Lo que pasa es que, para llegar a un acuerdo, nosotros hace mucho tiempo que presentamos una propuesta, quien no ha presentado propuesta es el Gobierno de España", ha recalcado.

Puig ha pedido que no haya "más excusas, porque finalmente todo esto está provocando una gran desafección y una situación de falta de credibilidad de las instituciones". "Desde luego, nosotros a eso no vamos a jugar", ha asegurado.

"LA COMUNITAT NO PUEDE ESPERAR MÁS"

En este sentido, ha afirmado que el Consell ha estado "trabajando intensamente para convencer al conjunto de las comunidades autónomas y al Ministerio de Hacienda sobre la situación en la Comunitat". "La Comunitat no puede esperar más y, entre otras cosas, porque nosotros no queremos, ante la desigualdad, permanecer impasibles. Hasta aquí hemos llegado", ha zanjado.

Por ello, para el 'president', es "evidente que hay que reformar la Constitución, entre otras cosas para que nadie pueda hacer un ejercicio tan irresponsable como en estos momentos está haciendo el PP".

En este sentido, ha recalcado que "todo este año se ha estado trabajando en la comisión de expertos y se ha avanzado positivamente, en el tiempo concreto y correcto que era antes de agosto". "Se puso en manos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el dictamen del comité de expertos. A partir de entonces, en distintas reuniones con Montoro y Rajoy, también se abrió el espacio de esa comisión político-técnica, que tiene que elevar al Consejo de Política Fiscal una posición, y hasta la semana pasada no hubo una reunión", ha agregado.