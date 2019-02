Puig acude este miércoles a la votación en el Senado de la reforma del Estatuto valenciano

El Estatuto ha pasado directamente a votación en el pleno del Senado y no será debatido en comisión, al no haber recibido ninguna enmienda. De hecho, el texto ha llegado a la Cámara Alta con un amplísimo consenso del Congreso, donde todo los grupos lo apoyaron salvo Ciudadanos, que se abstuvo. La formación , sin embargo, no ha llevado al Senado sus reticencias.

Sin enmiendas que debatir, la reforma no ha sido discutida en comisión y pasa directamente al Pleno, según explicó el vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz.

Una vez aprobada el miércoles, entrará en vigor una reforma que se aprobó en Les Corts hace ya casi ocho años, en marzo de 2011, pero que por distintas circunstancias políticas ha estado paralizada en el Congreso desde entonces.

La iniciativa supone la incorporación al Estatuto Valenciano de lo que en su día se llamó 'cláusula Camps', por el nombre del presidente de la Generalitat Valenciana que la impulsó, Francisco Camps. Se trata de una nueva disposición adicional para que las inversiones del Estado en esta comunidad sean equivalentes al peso demográfico de la región.