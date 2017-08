Puig pide que los informes sobre financiación den paso "a los hechos" y que los PGE de 2018 contemplen un nuevo modelo

Puig se ha manifestado en estos términos e declaraciones a los medios en Vilafranca (Castellón), al ser preguntado por los datos de Fedea que sitúan a la Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Catalunya entre las autonomías peor financiadas en 2015 en cuanto a financiación efectiva a competencias homogéneas por habitante ajustado.

"Todos los informes publicados dicen lo mismo: la Comunitat es la que peor financiada está de España", ha subrayado el jefe del Consell, quien ha asegurado que el comité de expertos formado por representantes de las CCAA y el Gobierno central "también lo ha dicho".

A su juicio, una vez constatada "la discriminación que sufre la Comunitat Valenciana" el objetivo es que en los PGE de 2018 "ya haya un nuevo modelo de financiación que atienda el interés general de los ciudadanos".

"Nosotros queremos igualdad entre ciudadanos, singularidad entre territorios; no queremos que haya mas discriminación", ha agregado Puig, quien ha puesto en valor el "gran acuerdo de país" entre sindicatos, patronal, sociedad civil y grupos políticos "a favor de un nuevo modelo de financiación justo".

Así, ha reivindicado que los informes den paso "a los hechos" para que la solución a la infrafinanciación no demore más allá de 2017. "Esto no es un debate entre políticos, es una cuestión que atiende a la realidad de cada uno de los ciudadanos", ha incidido el 'president', quien ha recordado que la Comunitat cuenta con 12 puntos menos de renta per cápita y un problema "grave" de salarios y de pensiones, "por debajo de la media nacional". "Es la consecuencia de la infrainversión y de la infrafinanciación", ha apostillado.