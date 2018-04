Política

http://www.teinteresa.es/politica/Puig-financiacion-autonomica-Constitucion-Espana_0_1990601127.html

Puig defiende reformar la financiación autonómica y la Constitución para resolver el "atasco monumental" que vive España

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que España vive un "atasco monumental", en el que "una de las piezas" que lo causan es el actual sistema de financiación autonómica. "Si no se reforma en un tiempo determinado, no se va a resolver el problema territorial y continuaremos en una situación de inestabilidad", ha alertado Puig, al tiempo que ha reivindicado "que no se cierre la puerta a reformar la Constitución".