Política

http://www.teinteresa.es/politica/Puig-financiacion-PSPV-pelicula-Generalitat_0_2019998024.html

Puig sobre la financiación de PSPV: "Se ha acabado esta película; no hay ningún caso que afecte a la Generalitat"

El presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha señalado, respecto a la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSPV y el Bloc, que se origina por una denuncia que ha calificado de "maniobra de distracción del PP", al tiempo que ha pedido no jugar "con la democratización de la corrupción". "Más cortinas de humo no, ya se acabado esta película; no hay ninguna sistémica de corrupción ni ningún caso que afecte al gobierno de la Generalitat Valenciana".