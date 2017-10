Puig espera una campaña electoral "sosegada" y justifica la convocatoria: "Puigdemont no se atrevió a dar el paso"

Puig ha indicado, eso sí, que habría preferido que el 'president' cesado, Carles Puigdemont, hubiera convocado las elecciones en lugar de la independencia, aunque considera que lo hizo "forzado por las circunstancias y las presiones externas". "Finalmente, Puigdemont no se ha atrevido a dar el paso", ha asegurado, y ha añadido que en el conflicto "no había solución desde la perspectiva al retorno a la legalidad".

Así lo ha expresado el también líder del PSPV-PSOE, en declaraciones a los medios en la sede del partido en Valencia, antes de clausurar una jornada sobre marketing online.

Tras la declaración de independencia, Puig ha apelado a la necesidad de "hacer una gran reflexión sobre el papel de las instituciones y, sobre todo, de la falta de capacidad de los políticos de aplicar soluciones racionales".

"Hoy lo que se siente es descomprensión en todos los ámbitos, porque se ha llegado a un nivel de crispación absolutamente inaceptable", ha lamentado, para asegurar que "en los momentos históricos, se ha demostrado que la política es generosidad, estar por encima del interés partidista". Eso es lo que, a su juicio, "ha faltado este tiempo".

"MINUTO UNO DE LA RECONSTRUCCIÓN"

Pero el jefe del Consell se ha mostrado positivo y ha señalado que "estamos en el minuto uno de la reconstrucción de puentes y relaciones". "Eso es lo que toca ahora, empezando por la sutura de las fracturas emocionales que se han producido", aunque ha reconocido que "no va a ser fácil".

Bajo este prisma, ha reivindicado que "una democracia de calidad es una democracia avanzada, sin maniqueísmos", mientras que "la emoción llevada al extremo construye situaciones monstruosas". Es lo que cree que ha pasado en el 'procés': "Se han exacerbado excesivamente las pasiones y ha habido poca política".

Preguntado por la campaña electoral que empieza en Cataluña hasta el 21-D, Puig ha insistido en que deberá ser "sosegada" y que "cada parte deberá explicar pedagógicamente lo que quiere para el futuro". "La política aunque también es emoción, es fundamentalmente razón", ha enfatizado a continuación.

INDEPENDENCIA EN EUROPA: "NO ES VIABLE"

Por otro lado, respecto a la visión de Cataluña en Europa, el 'president' valenciano ha asegurado que "se ha visto claramente que un estadio de independencia en estos momentos no es razonable ni viable". "Nadie", a su juicio, "en la Unión (Europea) ha aceptado que lo sea en el siglo XXI", por lo que ha instado a los partidarios de la independencia a "conocer los marcos que hay" y a "no menospreciar el valor de la legalidad".

Puig ha abogado así por "no fosilizar las posiciones" porque "crear dos 'Cataluñas' o dos 'Españas' siempre es negativo". "La pluralidad no configura bloques estáticos, eso probablemente no sea fácil, pero sí es lo mejor", ha añadido.

"TENTACIONES" DE RECENTRALIZAR ESPAÑA

En cuanto a las propuestas de algunos partidos que abogan por la recentralización de competencias en el Estado, ha alegado que "esas tentaciones pueden existir" porque, según él, "siempre ha habido grupos de derechas que han pensado que el Estado de las Autonomías ha ido muy lejos".

"Yo voy a combatir esa idea con todas mis fuerzas, porque la centralización sería acentuar la confrontación general y llevarla al conjunto de España", ha manifestado.

Finalmente, el jefe del Consell ha recordado que los independentistas estaban "muy alejados" de la composición política del país y que "no han sabido considerar en términos históricos".

"Esta mañana escuchaba un discurso de (Josep) Tarradellas --expresidente catalán-- en el que decía que se había conseguido llegar a un nivel de autogobierno en Cataluña que no se había dado en ninguna otra región europea, y se había conseguido con la vía democrática", ha indicado como ejemplo.