Puig cree que alguien debe explicar la "diferencia de criterio" en las penas a políticos de Valencia y Mallorca por Nóos

Así lo ha indicado Puig a los medios de comunicación, después de que este martes la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) haya decidido mantener la absolución de los exdirectivos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia por los contratos con el Instituto Nóos para organizar las tres ediciones de los Valencia Summit --entre 2004 y 2006-- al rechazar la existencia de prevaricación y falsificación en su actuación.

Puig ha mostrado su "respeto" hacia todas las sentencias de los tribunales, aunque ha puntualizado que ello no supone que esté "de acuerdo" con ellas. "Nosotros lo que queremos es que se haga justicia y que aquellos que han estafado a los ciudadanos acaben pagando y se devuelvan los recueros a los ciudadanos", ha remarcado.

En este sentido, ha insistido en que "respeta" la sentencia, pero si hay alguna cuestión que no esté "de acuerdo opinará". En este punto, ha considerado que "no se ha tomado la misma decisión en términos jurídicos" en el Caso Nóos en Valencia que en Mallorca en los responsables políticos" y "esa diferencia de criterio alguien la tendrá que explicar, pero desde luego no desde la política", ha zanjado.