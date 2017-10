Puig espera que se realicen "todas las detenciones" de los "violentos" que provocaron los incidentes del 9 d'Octubre

En declaraciones a los medios al ser preguntado por el goteo de arrestos, Puig ha indicado que el 9 d'Octubre se dio "un espectáculo lamentable, unas agresiones lamentables" y la seguridad de los ciudadanos "debe estar garantizada siempre". Quienes alteran la convivencia pacífica, ha dicho, "deben tener la respuesta judicial y esta viene precedida de la policial".

Si además, ha agregado, "algunos tienen algún tipo de representatividad, desde luego es evidente que debe ser asumido que no pueden tenerla" porque "ningún violento puede representar a ningún ciudadano decente de este país".

El presidente ha indicado que no quieren que se vuelva a enfrentamientos del pasado y ha subrayado que la Comunitat "no tiene nada que ver con aquello y no tiene que significar, desde luego, ningún tipo de regreso al pasado".

"Fueron unos cuantos violentos indignos de ser valencianos los que actuaron", ha remarcado, para agregar: "Lo único que pido es que la ley actúe sobre ellos, que la policía actúe sobre ellos y asuman las consecuencias de un comportamiento absolutamente incívico que no representa a ningún ciudadano bien".