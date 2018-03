Puig sobre la detención de Puigdemont: "Ha fracasado la política. Es momento de empezar a tomar decisiones"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado, en relación con la detención del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, que "ha fracasado la política" y ha asegurado que "es momento de empezar a tomar decisiones en el ámbito político".

Puig se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras presentar un plan sobre trabas administrativas, al ser preguntado por cómo ve el escenario político en Cataluña tras el arresto este domingo de Puigdemont.

"Creo que estamos en un momento extraordinariamente difícil. Es una situación que a mí me produce tristeza", ha dicho, para agregar que ya advirtieron del fracaso de la política: "Ha fracasado la política. Estamos en un momento especialmente difícil en el que alguien ha pretendido situar en la justicia aquello propio de la política y es un momento en que hay que empezar a tomar decisiones en el ámbito político", ha abogado.

En esta línea, el 'president' ha manifestado que "no se puede estar en este estado de parálisis permanente que está produciendo en el conjunto de políticas españolas una situación complicada". A su juicio, "hay que cumplir la ley" pero "la justicia tiene un papel y la política otro. Estamos ante una crisis política y una crisis política tiene que tener una solución política", ha reiterado.

Preguntado por su opinión sobre la intención de algunos partidos como el Bloc y una parte de Compromís de concentrarse para pedir la libertad de presos políticos, Puig ha señalado que considera que no hay presos políticos pero sí políticos presos. "Y creo que es exigible una respuesta de carácter político para solucionar una situación de confrontación que lo único que genera es crispación e incertidumbres graves en la ciudadanía".

"Para los valencianos --ha agregado-- lo que pasa en Cataluña, nos influye. Somos una comunidad que tiene una relación especial con Cataluña. Es a la que más vendemos, a la que más compramos. Tenemos una relación comercial, de ámbito político, vecinal y de carácter cultural", ha dicho.

Y, ha aseverado, "aunque ahora socialmente hay cosas que a corto plazo son positivas, es evidente que Cataluña representa más del 20% de PIB de España y para nosotros es un elemento fundamental más allá de lo económico. También en lo sentimental, en lo político", ha destacado.

Por otro lado, al 'president' se le ha interpelado por la petición de la portavoz adjunta del PP en las Corts, María José Català, de que el PSPV rompa con Compromís tras el anuncio de esta concentración de presos políticos. Al respecto, Puig ha aclarado que el Consell es un gobierno que "mira por el interés general de los valencianos".

Y ha añadido: "Lo primero y fundamental que Català y el PP deberían entender de una vez por todas es que no puede haber contaminación partidaria en las decisiones gubernamentales. Una cosa son las instituciones y otra cosa son los partidos políticos. Eso no lo entendieron nunca, las fronteras entre lo personal, lo partidario y lo institucional. Y eso ha sido gravísimo para la integridad de las instituciones", ha lamentado.

Por tanto, ha insistido, "aquí hay un gobierno que representa a todos los valencianos y solo defiende el interés general de los valencianos. Al margen de esto, los partidos que dan apoyo, tienen sus opiniones y personalmente las puedo compartir o no, pero eso no le corresponde al presidente ni al Gobierno", ha aclarado. "Cada partido --ha reiterado-- tiene libertad para actitud que corresponda a cada momento y solo corresponde a cada partido decir lo que piensa. No soy quién para decir qué tiene que hacer cada partido", ha aseverado.