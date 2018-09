Puig considera que el PSOE está "en un buen momento" que debe "aprovechar" para que 2019 sea un "buen año"

Será "un buen año para Alicante, la Comunitat Valenciana y España", que permitirá a los socialistas hacer reformas como la del copago, la dependencia y que el empleo "sea una realidad".

"Lo hemos hecho francamente bien", ha sostenido y ha puesto como ejemplo que se ha generado un escenario de "estabilidad, diálogo social permanente y de honradez" que ha calificado de "revolucionario".

Puig se ha pronunciado así en su discurso durante la clausura de la Escola d'Estiu que el PSPV ha celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) y en el que han participado entre otras la ministra de Educación, Isabel Celaá, y la ministra de Sanidad, Carmen Montón.

El presidente valenciano ha opinado que la socialdemocracia es "lo mejor pasado al mundo", ya que pese a sus contradicciones, está "más vigente que nunca" ya que todo lo demás es "la barbarie".

Así, frente a un paradigma de la Comunidad Valenciana "como centro corrupción o paradigma especulación" se ha pasado a un "paradigma de innovación y solidaridad". "Hemos conseguido que la Comunitat sea conocida en todo el mundo por ser la comunidad de acogida. Cuando se cerraban fronteras y dejaba morir a la gente en el mar, como si fuera un cemnterio, la Comunitat abrió sus puertas. Eso es un valor intangible enorme de buena reputación".

"Aquí Matteo Salvini -ministro del Interior italiano- no pinta nada, sus teorías que se las coman como quieran, con pesto, pero aquí no sirven porque están basadas en la gran mentira y es la agenda de confrontación que está montando el PP", ha seguido.

A juicio de Puig, "quieren utilizar la inmigración para alentar los más bajos instintos", lo que ha tildado de "terrible" y ha reclamado "fortalecer el discurso ético".

MOMENTO CRUCIAL

Ximo Puig ha sostenido que se está en un "momento crucial" en el que después de 20 años "coincide" un gobierno progresista en España y en la Generalitat.

Así, ha hablado de "cambio de atmósfera" que después de dos décadas de gobiernos 'populares' en el que la Comunidad Valenciana ha tenido que acelerar "más".

Ha asegurado su "lealtad" al Gobierno, aunque ha opinado que "en absoluto es igual" dado que existe una situación de "complicidad en muchos asuntos". "Podemos aprobar los presupuestos que visibilicen por primera vez que la Comunitat y que tenga las inversiones que le corresponden". "Eso es gracias gobierno Sánchez", ha resaltado.

Para Puig, el camino es "dialogar, negociar y acordar" y ha indicado que se intentó con el Gobierno del PP "pero es que no había nadie al otro lado. Ahora sí lo hay".

Con todo, ha señalado que se tiene que asumir "la enorme responsabilidad" de gobernar sobre el 80 por ciento de la población local de la Comunitat y en el Gobierno España. "Hay quien dice contra Rajoy vivias mejor. No, vivimos mejor ahora", ha mantenido y ha alegado que quienes dicen "eso" son los que dicen que con Franco se vivía mejor y ahora por decencia se pondrá a Franco "donde se merece, fuera de la historia".

AGENDA DE CONFRONTACIÓN

Finalmente, ha considerado que el PP tiene una "agenda de confrontación" en la que sitúa a Cataluña y ha acusado al presidente del PP nacional, Pablo Casado, de estar "incluso más a la derecha" que la presidenta 'popular' valenciana, Isabel Bonig.

Frente a ello, ha situado el discurso socialista que no es "equidistante" porque el PSOE quiere que Cataluña "participe del proyecto común", por lo que ha señalado como "evidente" que la propuesta de diálogo de Pedro Sánchez "es lo que hay que hacer".

Según Ximo Puig, el PP "no puede querer a España, si no se sabe lo que es España". "La España que algunos dirigente PP exaltan no existe más que en sus cabezas. España es diversa".

Y ha hablado de la "riqueza enorme" de los valencianos que tienen dos lenguas y que se ha trabajado porque los niños sepan "más castellano, valenciano e inglés. Es un proyecto educativo inclusivo".