Puig, sobre la concentración contra Sánchez: "La exageración de la oposición es absolutamente impresentable"

Considera que lo que necesita España "no es mas confrontación, ni división", sino "más racionalidad y buscar soluciones"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, --preguntado por la concentración a la que han llamado PP, Ciudadanos y Vox este domingo contra la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- ha aseverado que "todo el mundo tiene derecho de convocar manifestaciones" pero "la dimensión verbal, la exageración y la caricatura que está haciendo la oposición es absolutamente impresentable porque ataca los valores de la convivencia e intenta reconstruir las dos Españas".

Así lo ha puesto de manifiesto Puig a los medios de comunicación en Berlín donde participaba en la feria Fruit Logistica, al ser preguntado por esa convocatoria cuyo objetivo es pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por aceptar un "relator" en la mesa de partidos sobre Cataluña.

Para Puig, "el frentismo es lo peor que le puede pasar a España y es lo que está intentando hacer la triple alianza de la derecha dirigida por la ideología de la extrema derecha", lo que ha remarcado que no es "el camino adecuado", sino que este debe ser "la moderación, la convivencia, la Constitución y el estado de derecho. "Lo que pretende la triple alianza de la derecha es hacer efectiva una fractura que yo creo que desde la moderación y la convivencia no tenemos que permitir", ha subrayado.

"NINGUNA CONCESIÓN"

Preguntado por las críticas de varios barones 'socialistas' por la "concesión" de ese "relator", ha negado que haya "ninguna concesión", sino de que lo que se trata es que en la mesa de los partidos "haya una persona que coordine y haga papel de relator".

En cualquier caso y mas allá de esta iniciativa, que puede ser acertada o no, lo que, a su juicio, es "absolutamente irresponsable" es la respuesta que ha tenido porque "al final es una propuesta de los partidos políticos", ha argumentado para incidir en que todas las formaciones "deben sentarse y buscar soluciones para superar un conflicto que existe tanto en la sociedad catalana como en el conjunto de España".

"Lo que no podemos es ir hacia adelante si no se habla, desde el marco de la constitución y estado de derecho, pero hay que hablar, dialogar y buscar soluciones", ha insistido el 'president' para quien "la respuesta que necesita España no es mas confrontación, ni más criminalización, atomizacion y división, sino más racionalidad, menos emotividad de la mala y buscar soluciones" porque "desde todos los fanatismo y desde todas las miradas frentistas no hay solución", ha zanjado.