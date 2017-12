Política

Puig pide "un gran acuerdo de generosidad" porque "el frentismo y el inmovilismo" no es la vía

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha constatado este lunes que los resultados de las elecciones catalanas "desgraciadamente" no aportan estabilidad, por lo que ha reclamado "un gran acuerdo de generosidad y diálogo porque no hay otro camino que buscar fórmulas de convivencia real" ya que "el frentismo y el inmovilismo" no suponen una salida.