Puig traslada a Zoido su preocupación tras el escrache a Oltra por parte de grupos "absolutamente residuales"

"Lo que ha pasado es absolutamente impresentable y tiene que ver con unos movimientos que están envalentonados en estos momentos por las circunstancias políticas, que existen en esta comunidad, que son absolutamente minoritarios, que son absolutamente residuales, que no representan a nadie pero que hay que combatir desde la raíz", ha dicho en declaraciones a los medios tras la sesión de control al 'president' en las Corts.

Tras lo ocurrido, ha explicado que anoche habló con el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, y esta mañana ha hecho lo propio con el ministro, con el que ha tenido "un buen entendimiento". "Yo creo que es consciente de que tienen que tomar medidas más contundentes respecto a algunos grupos; en cualquier caso no quiero en absoluto polemizar respecto a esta cuestión, creo que el ministro es consciente, está haciendo su trabajo", ha resaltado, para mostrar su confianza en las fuerzas de seguridad.

Puig ha indicado que la policía "está haciendo su trabajo y lo debe intensificar", y ha recordado que, tal y como ha avanzado durante el pleno, van a presentar la denuncia a Fiscalía por lo ocurrido porque no pueden "dejar pasar lo que está significando para algunos esa especie de vuelta al pasado más negro" de la historia. "Son absolutamente minoritarios, no representan a nadie y no vamos a dejar tampoco que los focos se pongan en ellos, que es lo que quieren", ha zanjado.

Durante el debate en el hemiciclo, Puig ha avanzado que el Consell ha instado a la Abogacía de la Generalitat a presentar ante Fiscalía una denuncia por delitos de odio y alteración del orden público tras los incidentes ocurridos el pasado 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, y el escrache a Oltra. "Hoy más que nunca reafirmar el valor de la convivencia. La sociedad valenciana es de personas libres, respetuosas y esperanzadas en un proyecto común y el Consell no permitirá que los fascistas pongan en peligro la libertad, la democracia y autogobierno", ha remarcado.