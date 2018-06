Puig insiste en ir al Senado por la financiación: "Ni PP ni PSOE ni nadie le exige al Consell cuál es su agenda"

Así lo ha aseverado Puig en la sesión de control de este jueves en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la síndica del PPCV, Isabel Bonig, quien ha acusado al jefe del Consell de "traicionar" a los valencianos por haber retirado su petición de comparecencia en el Senado, que registró en la Comisión General de Comunidades Autónomas, para debatir sobre la reforma del sistema de financiación porque ahora "ya no les interesa" la cuestión.

"Creo que es porque no le hacen mucho caso. El PP y, yo personalmente, tuvimos el valor y el coraje de reclamar lo que era justo y firmamos una declaración para reclamar más inversiones y financiación en 2017, cuando había un gobierno del PP en Madrid. Usted ahora llora como socialista lo que no ha sabido defender como valenciano", ha espetado Bonig a Puig.

Asimismo, la líder de los 'populares' valencianos ha recriminado al Consell que la reforma del sistema de financiación haya pasado "de ser una exigencia a algo secundario" porque "ha desaparecido del discurso como núcleo central", así como "los aspavientos del conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la Plataforma Por una Financiación Justa lleva 15 día calladito".

Al respecto, Puig ha negado este extremo y ha subrayado que la semana pasada estuvo en el Club Siglo XXI y el eje central de su discurso fue "el mismo". "Frente al Gobierno nosotros mantenemos la misma posición y la vamos a mantener en cualquier caso", ha subrayado para apuntar que el actual gobierno dice cosas distintas al anterior del PP.

Así, Puig ha subrayado su "absoluto respeto" a la posición de la Comunitat que "está garantizada". "Pase lo que pase vamos a mantener la misma posición", ha reivindicado para asegurar que mantienen su propuesta de comparecencia en el Senado porque "ni el PP ni PSOE ni nadie le exige al gobierno valenciano cuál es su agenda". "Nosotros tenemos derecho a comparecer y compareceremos", ha aseverado.

Este tema ha sido recurrente durante la sesión de control, cuando el portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha cuestionado esa retirada de comparecencia, afirmación ante la que Puig ha reiterado: "Es absolutamente falso que haya pedido la retirada".

Según ha señalado, defenderá la "agenda valenciana", más financiación, inversiones y la deuda histórica, porque sus objetivos "son los mismos, cambien los actores o no cambien". Además, ha pedido al PP que "no bloquee" y se le deje comparecer porque es un derecho del gobierno valenciano. "Si no, ¿para qué sirve el Senado? Si lo tienen secuestrado, que lo cierren", ha espetado.

También durante el turno de Ciudadanos el diputado Antonio Woodward le ha preguntado los motivos del PSOE para tomar esa decisión y el 'president' ha vuelto a señalar que "el PSOE, el grupo socialista en el Senado, el grupo popular, Cs, quien sea, no puede limitar los derechos del presidente de la Generalitat" porque él pidió esa presencia en base a un acuerdo del Consell y conforme al reglamento del Senado.

"Ningún grupo puede cercenar los derechos del gobierno valenciano, ningún grupo y no los va a cercenar, no solo mantengo (la comparecencia), la exijo", ha dicho, para agregar que quienes "mañana pueden hacerla posible" son los 'populares'. En este punto, Isabel Bonig ha asegurado que "eso es falso" y ha responsabilizado a los socialistas de la retirada de la comparecencia.

Varios miembros de la comisión aseguraron a Europa Press tras una reunión de la mesa y portavoces que la solicitud de comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana, pendiente desde febrero, ha sido retirada, algo que puede comprobarse en la propia web del Senado. La iniciativa de Puig de trasladar el debate sobre la reforma de la financiación autonómica a la Cámara Alta fue acogida de manera tibia por el Grupo Socialista, que hasta ahora ha puesto el foco en que el Gobierno de Mariano Rajoy tomara la iniciativa en este tema y presentara un nuevo modelo.