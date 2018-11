Puig dice que Sánchez tiene toda legitimidad para convocar elecciones cuando piense que es mejor para España

Puig ha realizado estas declaraciones ante los medios durante una visita a Castellón para participar en el Foro de Debate Municipal del PSOE 'La seguridad en nuestras ciudades' al ser preguntado si cree que puede haber un adelanto electoral en España.

El dirigente socialista ha indicado que le gustaría que hubiera una aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, "pues sería bueno para la Comunitat Valenciana y el conjunto de la ciudadanía, ya que subiría el Salario Mínimo, habría más oportunidades para la dependencia, aumentarían los gastos sociales y la estabilidad sería buena para la creación de empleo".

Por tanto, ha insistido en que su voluntad sería que "fueran efectivos" unos presupuestos generales del Estado, "ya que sería bueno para España".

Preguntado por la posición de Podemos ante las elecciones generales, Puig cree que cada partido tiene que marcar sus "propias condiciones de competencia" y ver de qué manera articula su posicionamiento interno y la elección de sus líderes y sus candidatos. "Desde esa perspectiva creo que no hay otro planteamiento que, ante una situación determinada, un partido adopta las soluciones que cree más oportunas", ha manifestado.

No obstante, ha subrayado que tampoco Podemos ha tenido una actitud "de intentar propiciar un adelanto electoral". "Me gustaría que todos trabajásemos por la estabilidad y debemos acostumbrarnos a acordar más, pues pactar no es traicionar, sino necesario en un sistema democrático para avanzar", ha añadido.

"QUIEN NO APRUEBE LOS PRESUPUESTOS TENDRÁ QUE EXPLICARLO"

Interpelado sobre el hecho de que Podemos "dé por hecho aparentemente que no se van a aprobar los presupuestos", Puig considera que "hay que ser conscientes de la enorme dificultad que hay en estos momentos, pero quien no los apruebe tendrá que explicar por qué no los aprueba".

Al respecto, ha dicho que no entiende por qué el independentismo catalán "no es más pragmático respecto a lo que son los intereses generales de los catalanes", pues -según ha explicado- a los ciudadanos de Cataluña, como a los del resto de España, "les interesa que suba el Salario Mínimo Interprofesional o la aportación del Estado a la dependencia o a las infraestructuras, que, por ejemplo, para la Comunitat Valenciana eso significaría el 10 por ciento de inversiones, que nunca ha existido".

Puig ha insistido en que tendrán que explicar "por qué están en contra de esos presupuestos" y se ha preguntado por qué hay que "intentar contaminar todos los debates de una posición política sólo". "No tiene mucho sentido, ya que con eso se está atacando directamente al bienestar de muchos ciudadanos", ha apuntado.

En esta línea, el secretario general de los socialistas valencianos cree que habría que separar "claramente" el debate sobre "cómo se piensa que se puede integrar adecuadamente institucionalmente Cataluña del debate presupuestario".

Sobre si cree posible un indulto a los líderes catalanes, Puig ha recordado que todavía no se ha condenado a nadie, "por lo tanto es imposible hablar de indulto".

POSIBLE ADELANTO ELECTORAL

Respecto a la posibilidad de un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana, Puig cree que es un debate que "ahora está cerrado", "pero la voluntad de la Comunitat Valenciana es que se exprese claramente nuestra visibilidad y la posibilidad de tener un calendario propio". En cuanto a si en el PSOE se trabaja de cara a que se puedan celebrar las elecciones, lo ha negado y ha recordado que "faltan unos meses y se están estableciendo todos los mecanismos, pero eso es lo que se hace habitualmente".

Finalmente, preguntado por la situación del Brexit, Puig ha destacado que el presidente "está defendiendo los intereses de muchos ciudadanos que se pueden ver afectados en su relación con Gibraltar y, desde luego, también es una cuestión que tiene que ver con la soberanía y, por tanto, creo que hace bien en defender el interés general de España".