Puig dice sobre la tesis de Sánchez que hay que "investigar" pero no "intentar ensuciar" si "de verdad" no hay causa

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha considerado que hablar sobre la tesis de Pedro Sánchez es "una especulación". Puig ha añadido que hay que "investigar lo que se quiera y dar transparencia" pero no "intentar ensuciar la vida de las personas si no hay de verdad una causa".

"Lo que he leído por encima me parece que, efectivamente, cita en su tesis artículos publicados por él, pues no sé qué delito puede ser", ha apuntado.

"En cualquier caso, hay que investigar lo que se quiera y dar transparencia, por supuesto, pero lo que no se puede es intentar ensuciar la vida de las personas si no hay de verdad una causa, un motivo, y no se puede hacer una causa general y no se puede hacer un ataque indiscriminado", ha añadido.

Para el jefe del Consell, el Ejecutivo de Sánchez "lo que está demostrando es tener una respuesta de higiene democrática permanente y para devolver la confianza tan dinamitada por el PP entre los ciudadanos y la política", ha dicho.

Puig ha reiterado que "no se puede empezar una especie de causa general" e "intentar aprovechar que cualquiera esté en el foco de atención". "Que se cuente la verdad, porque a veces muchos hemos padecido lo que son ataques absolutamente infundados", ha reclamado.

"DIGNIDAD" DE CARMEN MONTÓN

Por otro lado, ha agradecido la "dignidad" de la exministra de Sanidad, Carmen Montón, tras su dimisión, porque "ha asumido una responsabilidad que probablemente el PP nunca en ningún tiempo en estos casos ha asumido", y ha pedido, en relación a la polémica sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que no se haga una "causa general" y un "ataque indiscriminado".

Así lo ha manifestado este jueves, en declaraciones a los medios, antes del Debate de Política General, preguntado por la dimisión, este pasado martes, de la también exconsellera de Sanidad Universal por las presuntas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.

Puig ha afirmado que España "está recuperando reputación y es verdad que, en este caso, las líneas rojas se han puesto donde se han puesto". Además, ha puntualizado que es "fundamental que la regeneración democrática se lleve con racionalidad, atendiendo al interés general y no haciendo una causa general contra los políticos".

A su juicio, "cada uno debe siempre asumir su responsabilidad de lo que ha hecho tanto en el ámbito público como también en el ámbito de su formación", ha señalado, antes de valorar que Montón "ha hecho un ejercicio de responsabilidad" y "ha sido una persona que ha dado la cara por la sanidad pública en todo momento", tanto como ministra como en su gestión al frente de la Conselleria.

"Por parte de quien está en el mismo caso en el que estaba Montón, que es (Pablo) Casado, pues es evidente que sabe lo que tiene que hacer y más pronto que tarde lo tendrá que hacer", ha agregado.

Preguntado por si la dimisión de Montón afecta a la "hipoteca reputacional valenciana", ha insistido en que "en absoluto", porque "lo que ha hecho la ministra es asumir precisamente la responsabilidad política".

"Creo que eso favorece la reputación valenciana en el sentido de que, cuando hay cuestiones que probablemente han tenido algún tipo de duda, se asumen responsabilidades políticas. En este caso, no hay carácter jurídico ni cualquier cuestión que tenga que ver con la corrupción, no hay en este caso. Es evidente que desde esa posición lo que se hace es intentar reforzar la confianza de los ciudadanos en la política", ha añadido.