Puig insta al PSPV a salir del XIII Congreso Nacional con las ideas para que esta legislatura no sea "un oasis"

En la defensa de su Informe de Gestión ante los delegados, Puig ha dicho que se han "desactivado muchas minas" que dejó el PP, aunque ha indicado que "no es suficiente con ser más honrados" y que es "una etapa decisiva para defender que esto no es un oasis". A su juicio, "si no lo hacemos bien volverán --los 'populares'-- y volverá el desastre a este país".

Por ello, ha insistido en reclamar que el Congreso, que se celebra a lo largo de todo el fin de semana en Elche (Alicante), permita "seguir avanzando" porque queda "mucho por hacer".

Puig ha dicho que aunque las cifras que "importan son las que mejoran la vida de las personas" --ha recordado que la primera llamada cuando tomó posesión fue llamar a las víctimas del metro--, sí ha subrayado que con el Consell que preside casi 1,5 millones de personas no pagan sus medicinas. Por ello, ha entendido que sus votantes han permitido, por contra, que 320.000 niños tengan libros gratis o la bajada de las tasas universitarias un 15%, así como que 50.000 personas cuenten con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Medidas que ha tomado con "otros", en referencia a sus socios de Compromís, "pero no pasa nada", ha alegado: "tenemos que saber codecidir y cogestionar la diversidad".

LA VIA VALENCIANA

El 13 Congreso del PSPV-PSOE ha ratificado este viernes a Ximo Puig como secretario general, después de ganar las primarias hace dos semanas con 7.482 votos, el 57,70 ciento, frente a su rival Rafael García, que se quedó con 5.485 votos. El cónclave valenciano, bajo el lema 'La Vía Valenciana', ha arrancado con 448 delegados, de los 473 previstos, un 94,7 por ciento.

Ante ellos, Puig ha rechazado situar al partido en una zona de "confort", de modo que ha pedido "actualizar" y poner al PSPV "en hora de futuro", para lo que ha propuesto crear una Secretaria de Futuro.

Puig que ha definido al PSPV como "democrático, de izquierdas, feminista, federal y valencianista", ha puesto en valor el trabajo de anteriores direcciones y ha anunciado una Secretaria de la Alternativa, para respaldar a las agrupaciones que no gobiernan sus municipios.

PSPV Y PSOE

Ximo Puig ha dejado "constancia" de su agradecimiento por la asistencia al cónclave del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha enfatizado que "lo que es bueno para el PSPV, es bueno para el PSOE" y ha recalcado que Sánchez contará con el PSPV "para llegar a La Moncloa".

Al respecto, ha opinado que "sin un cambio en España", la Comunitat Valenciana no se podrá "desarrollar su potencialidad", por lo que ha exigido un gobierno que "sea cómplice de esta comunidad y que de una vez por todas la trate como se merece".

Asimismo, ha apuntado que la Comunitat Valenciana y Cataluña están "condenadas" a entenderse y ha criticado que se haya visto como "negativa" la "buena relación" del PSPV con la comunidad vecina. Ha explicado que fue el primer presidente de la Generalitat en visitar a su homólogo catalán en 18 años, después de que la derecha creará una "frontera".

Precisamente, entre los invitados, ha asistido el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, que ha asegurado que Cataluña ha entrado "en un callejón sin salida" y que no se ha producido "ninguna mejora tras 5 años", porque ha entendido que se ha generado una "noria" que ha dado "muchas vueltas" pero que "no se ha movido de dónde estaba".

Illa ha defendido que los socialistas catalanes necesitan la "colaboración" de los valencianos "para ser una alternativa federal" y "demostrar a los independentistas que hay posibilidad de dialogo en España".

Asimismo, en la jornada inicial, han participado los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO. Desde Comisiones Obreras, Arturo León, ha reclamado que la izquierda se "reconozca y coopere" y ha entendido que el PSPV es el partido que reclama la sociedad valenciana y ha exigido reformas ante el aumento de la precariedad laboral, los "profundos recortes" o el incremento de las desigualdades.

Por su parte, el secretario de la UGT-PV, Ismael Sáez, ha sostenido que los ciudadanos progresistas "esperan del PSOE una España libre y más igualitaria; y en el País Valenciano, además, un valencianismo capaz de defender de una comunidad histórica maltratada desde hace mucho tiempo".

"Si España es un madre debe atender a sus hijos más débiles", y se equivoca si piensa que la Comunitat está llena de "fortalezas y potencialidades", pero que sin la "financiación e inversiones" tendrá "dificultades" para realizar esas potencialidades.

Sáez, a la "madre o madrastra", le ha reclamado en el trato "justo" para salir de la cola del ranking "de empleo de calidad, de salarios bajos, de precariedad y de pensiones por debajo de la media".