Puig espera que Montesinos se mantenga como portavoz del PSPV en Alicante e "impere el sentido común"

Así lo ha indicado Puig a los medios de comunicación, al ser preguntado por la decisión de la comisión permanente de la agrupación socialista local de Alicante de sustituir a Montesinos como portavoz del grupo en el consistorio por el concejal Miguel Castelló y si se va a "parar" esa decisión.

Al respecto, el líder de los socialistas valencianos ha admitido que es una situación que "no es querida", pero que cree que se "reconducirá". "Es un problema que no es fundamental, pero es una cuestión que preocupa porque en estos momentos necesitamos que Alicante recupere la normalidad, que va a ser difícil porque tiene un alcalde con una minoría muy grande y que no representa la legitimidad de lo que salió en su momento", ha señalado.

En cualquier caso, ha remarcado que "es importante que cada uno actué como factor de moderación y de progreso de la ciudad de Alicante que se merece lo mejor". Preguntado por si descarta una gestora en el PSPV de Alicante, Puig ha señalado: "De momento vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos". "Yo espero que el sentido común impere", ha remarcado.

Ha subrayado que la opinión de la Ejecutiva Nacional del PSPV es "obvia" y es que Eva Montesinos continúe en el cargo, pero ha puntualizado que ahora habrá que ver "cómo eso se traduce".

En cualquier caso, ha subrayado que la Generalitat tiene "un plan para Alicante" y está "invirtiendo y actuando de una manera decida" en la ciudad y así "va a continuar siendo", ha puntualizado para subrayar que se van a cavar los proyectos emprendidos para esta legislatura que será una "de las más provechosas para la ciudad".