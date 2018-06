Puig dice que el Gobierno debe asumir, "de una vez por todas", su "responsabilidad" con La Marina y su deuda

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha indicado que esa deuda y la reciente venta de parte de ella a un fondo por parte del Banco Santander es "un motivo de preocupación" para el Consorcio Valencia 2007 y un asunto que este organismo y sus representantes --Ribó es el presidente de esta entidad como primer edil-- pretenden abordar y trabajar "con el nuevo Gobierno".

Puig y Ribó se han pronunciado de este modo en una comparecencia ante los medios de comunicación tras reunirse en el Ayuntamiento de Valencia para hablar de la candidatura de la ciudad al evento mundial de tecnología Web Summit, preguntados por la deuda del Consorcio Valencia 2007 y por cómo se pretende abordar esta situación tras el cambio en el Ejecutivo central.

El responsable autonómico ha asegurado que "la voluntad compartida" por el consistorio valenciano y la Generalitat es que, "de una vez por todas, el Gobierno de España asuma su responsabilidad con La Marina".

Así, Ximo Puig ha destacado que "no hay ningún cambio de posición por parte de las instituciones valencianas respecto al Gobierno" a pesar del reciente cambio al prosperar la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy que ha dado la Presidencia al socialista Pedro Sánchez.

El jefe del Consell ha agregado respecto al cambio en el Ejecutivo central que "existe una nueva atmósfera" y que "hay que aprovecharla para respirar mejor", al tiempo que ha subrayado que la posición de Ayuntamiento y Consell sigue la defensa de los intereses valencianos. "Nuestras posiciones son nuestras posiciones, la defensa del interés general de los valencianos", ha dicho.

"UN POCO PRONTO"

El primer edil, por su lado, ha insistido en la "preocupación" que supone la deuda del Consorcio Valencia 2007 y la venta de parte de ella que el Banco Santander ha hecho a un fondo pero ha dicho que aunque es una asunto que espera abordar con el nuevo Gobierno no se ha podido "entrar a negociar todavía".

"Todavía no hay Gobierno. Ahora deberemos esperar. No tenemos ni ministros todavía. Es un poco pronto para poder responder a eso", ha expuesto el responsable municipal. "Ya veremos. Cuando no hay ni Gobierno es correr mucho para poder hablar de ese tema", ha agregado.

En cuanto a la deuda del Consorcio, el alcalde ha invitado a trabajar como se ha hecho en el caso de Feria Valencia, en ese caso, con la implicación de la Generalitat. Ha comentado que en la institución ferial se vivía "una situación parecida a la de La Marina aunque con una carga de deuda más elevada" y ha afirmado que "ahí, el avalista, la Generalitat, ha hecho sus deberes y se está resolviendo el problema".

"El camino está muy claro. Igual que la Generalitat ha hecho con Feria Valencia y hemos estado colaborando todos, en La Marina se tiene que plantear así", ha declarado el responsable municipal.

"NO TARDAR TANTO"

Por otro lado, Joan Ribó ha confiado que con el nuevo Gobierno se puedan agilizar con el Ejecutivo central temas pendientes referidos a La Marina. En esta línea, se ha referido a "los dos años" que se han tardado "en convocar un Consejo de Administración" del Consorcio Valencia 2007 con la administración central del PP y ha confiado en que no sea tanto tiempo el que transcurra para celebrar una reunión de este tipo con los representantes del nuevo gobierno socialista.

"Por supuesto, no vamos a tolerar que sean dos años. Tampoco se lo vamos a pedir al día siguiente. Queremos ser un poco razonables", ha señalado el alcalde, que ha reiterado que los temas pendientes "hay que abordarlos de una vez por todas" y que esto se va a hacer.