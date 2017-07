Puig dice que el Consell no se plantea como prioridad aplicar una tasa turística y pide un debate sosegado

Puig se ha pronunciado de este modo antes de participar en el acto de presentación del Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Valencia, preguntado por si la Comunitat Valenciana tiene previsto aplicar, como se plantea en otras autonomías, una tasa por pernoctaciones de turistas.

"No, en estos momentos no hay ninguna situación semejante", ha respondido el responsable autonómico, que ha afirmado que en la Generalitat "en estos momentos" no se plantea "como una prioridad esta cuestión".

No obstante, Puig ha comentado que "es evidente" que la aplicación de este tipo de tasas "es un debate que se ha producido" y ha subrayado la necesidad de abordarlo "de una manera sosegada" y "siempre con acuerdo con el sector" turístico.

En este sentido, el jefe del Consell ha apuntado que "la Generalitat, en la Ley nueva de Turismo que ha elaborado y que va a ir a las Corts en breve, está planteando la cogestión de la política turística con el sector privado".

Tras ello, ha apuntado que "después habrá que buscar unas fórmulas de financiación y la reestructuración del sector" y ha destacado que hay que tener en cuenta que "además, hay segmentos muy diferentes" y "situaciones muy diferentes".

Puig ha resaltado, en consecuencia, que, "por tanto, no se puede hablar de una única tasa como se ha hablado a veces" aunque ha reiterado que, "en cualquier caso, en estos momentos no planteamos como una prioridad esta cuestión" en la Generalitat.