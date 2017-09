Puig reitera que la Comunitat es una nacionalidad "histórica" y no cree "productivo" entrar en un debate nominalista

Puig ha realizado estas declaraciones ante los medios antes de iniciar su visita por las 'bodeguillas' que, con motivo de las Fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, organizan los medios de comunicación en Vila-real (Castellón).

Así, el 'president' ha señalado que la Comunitat Valenciana es una nacionalidad histórica no porque no lo diga él, sino porque "lo dice el Estatuto de Autonomía, que es la norma básica del funcionamiento de nuestra comunidad". Por tanto --ha apuntado-- "entrar en un debate nominalista no creo que sea productivo".

No obstante, el jefe del Consell ha subrayado que "más allá de eso, es evidente que en España se ha configurado un estado autonómico que nosotros pensamos que debe caminar hacia un estado federal, en el que se garantice la igualdad de los ciudadanos y la singularidad de los territorios, y evidentemente eso se puede combinar perfectamente en un estado compuesto como es el nuestro".