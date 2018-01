Puig defiende su discurso de Año Nuevo porque "hay que ser reiterativos" ante el "incumplimiento" de la financiación

Así lo ha manifestado durante una visita al Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, al ser preguntado sobre las críticas de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig; de la portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Corts, Mari Carmen Sánchez y del secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Estañ, quienes han lamentado la "falta de anuncios"; de "palabras vacías" y de ser "algo conformista", respectivamente.

"Me gustaría este año no haber hablado del incumplimiento" del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "sino de que habíamos llegado a tener una financiación justa para la Comunitat", ha recalcado. Y ha añadido: "Hay gente que no cree en esta comunidad, que lo único en que piensa es que, cuanto peor, mejor para ellos. Eso no es lo que piensan los valencianos".

Asimismo, ha destacado que el Consell no va a "resignarse en una situación que ha sido histórica". "No vamos a continuar mirando, como hacía antes cuando gobernaba el PP, hacia otro lado; nosotros vamos a continuar exigiendo la financiación justa", ha asegurado.

Puig se ha dirigido a quienes piensan que "no hace nada": "Les agradecería que vieran lo qué se hace, por ejemplo, en un hospital publico como La Fe, y se verá realmente en qué se invierte en la Comunitat, en sanidad, en protección social, en educación, en lo fundamental y también en ayudas a las empresas", ha destacado.

"SE ESTÁ INVIRTIENDO ADECUADAMENTE"

Ximo Puig ha puesto en valor que el Consell está "intentando reconstruir la Comunitat Valenciana, desde un escenario de estabilidad, honradez y diálogo".

El presidente de la Generalitat ha subrayado que la sanidad es uno de los ámbitos "donde se ve cómo se está invirtiendo adecuadamente los recursos de los ciudadanos". "Sí han cambiado las cosas, ahora hay más de dos millones de personas en la Comunitat que viven mucho más seguras que antes, por la sanidad por ejemplo, con la supresión de los copagos", ha apuntado.

De igual forma, se ha referido a que se está "aumentando exponencialmente todo lo que es la atención a la dependencia y eliminando la tasa de pobreza, que está bajando, a pesar de que estamos lejos de la situación a la que querríamos llegar".

Por todo ello, ha asegurado que su discurso es "positivo". "Porque yo creo en la Comunitat, creo en las valencianos, creo que vamos hacia adelante, no hay ningún parámetro que esté peor que hace dos años y medio. Todo va a mejor, y es gracias a los profesionales de la sanidad, la educación, las personas que creen en esta comunidad, a los empresarios y a los trabajadores".