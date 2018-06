Puente recalca que es un gabinete "digno, a la altura de los españoles", que no merecían "corrupción y degradación"

El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que el gabinete de ministros diseñado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "digno, a la altura de los españoles", pues considera que el país "no era la corrupción y la degradación" que considera que se vivía en los últimos tiempos.

Así ha valorado Puente este jueves la composición del equipo de Pedro Sánchez, formado por once mujeres y seis varones, y con el que entiende que el dirigente socialista "ha conseguido el más difícil todavía", pues ha "sorprendido mucho" y "agradado prácticamente a todo el mundo, a izquierdas y a derechas".

De hecho, ha recalcado que "la mejor valoración" la ha hecho el presidente 'popular' de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien ha destacado la "solidez" de este gabinete, al tiempo que Puente ha añadido que "la calle, los medios de comunicación y los partidos políticos" también han hablado positivamente del nuevo Ejecutivo.

Para Óscar Puente es, sobre todo, un "gobierno digno, a la altura de los españoles", ya que ha subrayado que "España no es la corrupción, la degradación que se estaba viviendo", sino que, ha aseverado, es "el progreso, buenos científicos, buenos profesionales y buenos comunicadores". Así, ha aseverado que el nuevo Ejecutivo permite "de una vez" a los españoles "sacar la autoestima, dejar el pesimismo al lado y pensar en el futuro con esperanza".

El portavoz federal ha destacado los "menajes poderosísimos" que interpreta que ha dado Sánchez con los nombramientos, como el compromiso con la "lucha por la igualdad", con tantas mujeres en el Gobierno y "tan preparadas", la "apuesta por la especialización", las personas que "saben" de su área, la incorporación a la política "de grandes profesionales", la "apuesta por la dignificación".

En definitiva, considera que hoy es "un día de mucho orgullo" para el PSOE y para las personas, entre las que se incluye, que han estado "ahí" con Pedro Sánchez y que han creído en el proyecto "desde el principio"

Así, ha revelado que el pasado sábado, el mismo día que el nuevo presidente tomaba posesión, llamó a Pedro Sánchez para decirle que no contara con él en Madrid. "Le dije que ni podía ni quería ser ministro. Por lo tanto, obviamente, si no quiero ni puedo no me voy a ir a otra cosa", ha apostillado.