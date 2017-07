Puente (PSOE) acusa a Rajoy de mentir y de mostrarse como un "ignorante esférico" para eludir sus responsabilidades

Aunque Puente cree que Rajoy "mintió" en su declaración debido a las "evidentes contradicciones" de su declaración con la lógica "más elemental", ha aseverado que dar por cierta la versión de su desconocimiento lo inhabilitaría como político porque su obligación era saber lo que ocurría en el partido.

Si desconocía esos hechos, ha añadido el portavoz, es porque se colocó "deliberadamente" en una posición de "ignorancia buscada" para utilizarla en caso de que se descubriesen los "tejemanejes" del PP.

Asimismo, Puente ha apuntado que no se puede confiar en alguien que se "parapeta" en sus subalternos para "eludir" sus propias responsabilidades. Rajoy, ha agregado el portavoz, está inmerso en una caso de responsabilidad política "de libro" y se encuentra en una situación "muy parecida" a la de Esperanza Aguirre, la única persona a la que aludió en su declaración.

El presidente del Gobierno está, a juicio de Puente, "achicharrado por la corrupción", todo lo que le rodea está "podrido" y "no podrá resistir mucho tiempo a esa situación".

Por esta razón, PSOE y Podemos han adoptado la decisión conjunta de convocar, de manera "urgente", la Diputación Permanente del Congreso y solicitar la convocatoria de una comparecencia en Pleno de Mariano Rajoy para que este de explicaciones sobre su testimonio ante la Audiencia Nacional y se someta al principio de contradicción.

Esta decisión, ha explicado Puente, radica en los hechos que el PSOE ha podido constatar las la comparecencia de Rajoy de este miércoles. En primer lugar, se ha confirmado que el tanto el PP como Mariano Rajoy y Luis Bárcenas han firmado un pacto que se puso ayer de manifiesto en toda su "crudeza" por la ausencia de Luis Bárcenas en la sala de juicios para evitarle la "incomodidad" al presiente del Gobierno de aparecer en una foto juntos.

En segundo lugar, por la actuación del letrado de Bárcenas, que "se convirtió en el auténtico abogado defensor de Rajoy" ante las preguntas del resto de letrados y ante la propia intervención del presidente del tribunal, algo que ha dejado "a las claras" que la causa Gürtel "no era una causa contra el PP y que Luis Bárcenas no es el autor en solitario de los hechos que se le imputan, sino un instrumento más utilizado por el PP para financiarse de forma ilegal".

Por último, Puente ha indicado que aunque el PSOE no descarta sumarse a una moción de censura no la plantearán hasta que no haya una mayoría parlamentaria dispuesta a sustentarla. Además, ha pedido que se haga esta misma pregunta a otros partidos como Ciudadanos, que se ha mantenido en silencio y ha evitado valorar la comparecencia de Rajoy, algo "escandaloso" a juicio del portavoz.