Proactiva Open Arms acusa a la UE de "esconder la suciedad" en el Mediterráneo

El director de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha acusado hoy a la Unión Europea (UE) de "esconder la suciedad" en la "alfombra" que suponen las aguas internacionales del Mar Mediterráneo, en el contexto de la crisis de refugiados y la guerra en Siria y Libia.

Así lo ha afirmado en compañía del periodista especializado en zonas de conflicto Antonio Pampliega en una rueda de prensa posterior a su intervención en el curso "Crisis de los refugiados: conflicto migración y respuesta europea", que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Camps ha dicho que las aguas internacionales se han convertido en "un agujero negro" en el que lo peor no es que los refugiados que tratan de llegar a la costa europea mueran, sino que "se les olvida", y por ello algunos apuntan el número de teléfono de sus familias en el chaleco salvavidas para que se les comunique su fallecimiento, si se produjera.

En esta línea, Pampliega ha señalado que sin las labores de rescate de las ONG, en concreto la que dirige Camps, habría más de los 2.000 muertos en el mar que ha habido eb lo que va de año, aunque realmente cree que ya los hay porque sólo se contabilizan los cuerpos "que escupe" el Mediterráneo, y no los "que se traga".

"He hecho muchísimas coberturas, pero cuando estuve con ellos en marzo, en el primer rescate, me puse a llorar mientras estaba trabajando, porque me di cuenta de que si no hubiera estado Proactiva esos 180 migrantes estaban todos muertos", ha confesado el corresponsal.

Además, el director de la ONG Proactiva Open Arms considera lo ocurrido en el Mediterráneo como el resultado de un "largo montaje" con el que se ha buscado "minar" la credibilidad de las ONG y mediante el que se les ha acusado de financiarse ilegalmente por tratarse de "testigos incómodos" para el control del mar.

Para Camps, la decisión de Europa ha sido "la inacción deliberada" en materia de salvamento y acusar de la migración a las ONG, que hacen lo que "ellos no hacen", mientras que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) dice que las muertes en el mar "son necesarias" cómo forma de disuasión.

Ha destacado que uno de los objetivos de la Unión Europea e Italia ha sido intentar generar "un caso inexistente" en el Mar Mediterráneo con el fin de "difamar y ensuciar" a las ONG para crear "una falsa necesidad" de poner orden entre ellas.

Camps ha ironizado con que "por lo visto" sí que hace falta que ONG como Save the Children o Médicos sin Fronteras cumplan un "código de conducta", pese a que ya antes ningún barco de la flota humanitaria podía hacer un movimiento "sin el permiso de la guardia costera italiana".

"Todo lo que se hace a bordo se hace en coordinación con ellos desde el primer día, así es que cada dos horas enviamos un mail a Roma con nuestra posición, nuestro rumbo y nuestra velocidad para que tengan constancia por si fallan, son interferidos o manipulados las señales de geolocalización, que ha ocurrido", ha advertido.