Prisiones autoriza un máximo de hora y media para la rueda de prensa de Junqueras por videoconferencia desde Soto

La citada rueda de prensa ha sido organizada por la Agencia Catalana de Noticias (CAN) y fue autorizada ayer por la Junta Electoral Central (JEC). Se llevará a cabo por videoconferencia desde la prisión ya que el cabeza de cartel de los republicanos catalanes está siendo juzgado en el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos debido a su participación en la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

Fuentes penitenciarias han explicado a Europa Press que la videoconferencia durará alrededor de una hora, aunque se dará "cierta flexibilidad" para que pueda llegar a hora y media, pero siempre que el régimen penitenciario lo permita.

En este sentido, explican que en la prisión de Soto del Real solo hay una sala de videoconferencias, que se utiliza para realizar diligencias judiciales y también para contactos familiares de los presos. Por ello, exponen que la duración de la rueda de prensa podrá alcanzar la hora y media si la citada sala no es requerida para ninguna otra cuestión.

El tiempo estimado de duración se ha calculado teniendo en cuenta lo que suelen durar las diligencias judiciales, que están en torno a la hora. No obstante, fuentes de Prisiones han explicado que intentarán ser flexibles en la medida en que lo permitan las necesidades de la Prisión.

PRISIONES LO DESACONSEJÓ

En un escrito recogido por Europa Press, ERC pidió que Junqueras pudiera estar presente en una entrevista en el programa 'Els matins' de TV3 del 18 de abril, en un debate de la agencia ACN el 19 de abril; en otro de TV3 el día 24 y uno en Catalunya Ràdio el 25.

Sin embargo, en sus alegaciones, Instituciones Penitenciarias desaconsejaba la participación de Junqueras en estos debates y entrevistas. Exponía que la solicitud de los debates públicos realizada por ERC afectaría a los horarios establecidos por la Prisión, ya que algunas de las horas propuestas, las 8:30 horas de la mañana o las 22:00 horas, eran "incompatibles" con la actividad regimental.

También lo desaconsejaba ya que la única sala de videoconferencias de Madrid V estaba reservada en la mayoría de las fechas propuestas y en los horarios.

Según las fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press, en la exposición de motivos se recogía la incompatibilidad legal que tienen los internos de ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales, etc., con las razones de seguridad y convivencia ordenada de los centros penitenciarios, como son los horarios de comunicaciones, visitas, talleres, distribución de las comidas, consultas médicas y distribución de espacios.

Asimismo se explicaba que la utilización del sistema de videoconferencia tiene los fines de facilitar las prácticas judiciales, potenciar las comunicaciones de internos con sus familiares, facilitar las consultas médicas y la participación, cuando ha sido necesarios, en las Comisiones Parlamentarias.

Finalmente, desde Prisiones se alegó que la utilización del sistema de videoconferencia con fines de propaganda electoral iría en contra del deber de neutralidad política al que está obligada la Administración Penitenciaria.

Sin embargo, la Junta Electoral Central decidió autorizar ayer la petición de la Agencia Catalana de Noticias ya que, al ser festivo el próximo 19 de abril, consideró que no se trastoca el régimen de la prisión, además, la JEC argumentó que ese día no hay juicio y que el acto en sí no necesita tanto despliegue como sí sería necesario para otros debates.

Fuentes de la Agencia Catalana de Noticias han explicado a Europa Press que la invitación a la rueda de prensa a Junqueras se enmarca en las que hacen a los candidatos de los partidos con representación parlamentaria cuando hay elecciones. Así, exponen que ya ha dado una rueda de prensa en sus instalaciones de la Avenida de Tarradellas (Barcelona), la ministra y cabeza de lista por Barcelona, Meritxel Batet, y que está previsto que lo hagan otros candidatos.