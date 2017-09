Presidente del Parlamento de Venezuela apuesta por más presión sobre Maduro para "obligar al Gobierno a negociar"

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado opositor Julio Borges, ha apostado este martes por incrementar la presión interna y externa sobre el Ejecutivo de Nicolás Maduro para "obligar al Gobierno a negociar, no para quedarse en el poder como quieren ellos sino para que haya una transición democrática".

En declaraciones a los periodistas después de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, Borges ha defendido que en Venezuela aún "hay posibilidad" de una solución dialogada, pero no se dan "las condiciones" para ello, sino que "se necesita mucha más presión del pueblo venezolano, de los países, de los venezolanos en el exterior".

No obstante, preguntado si esa presión debe traducirse en sanciones a los dirigentes del régimen, ha respondido que debe hacerse "con la calle" o consiguiendo que la oposición sea recibida por "países que antes estaban lejanos, como Francia".

De hecho, respecto a la falta de consenso entre los países europeos para imponer sanciones individuales, ha replicado que él ve que "toda Europa tiene una visión muy clara" de la situación y que todos los países han rechazado la "Asamblea fraudulenta Constituyente".

Borges y el vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, fueron recibidos este lunes por el presidente francés, Emmanuel Macron y el miércoles proseguirán su gira europea en Alemania. Su agenda en Madrid ha incluido citas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta el Congreso, Ana Pastor. En las reuniones debía haber participado también Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, pero el Gobierno venezolano la ha impedido salir del país.

El diputado ha agradecido el "respaldo decidido y permanente" del Gobierno español a la Asamblea Nacional y al esfuerzo para que hacer posible que la crisis tenga "una solución electoral", elecciones libres "con transparencia".

CONFÍA EN QUE LLEGUE LA SOLUCIÓN

Es más, ha dicho tener confianza en que podría llegarse a esa solución debido a la presión interna y externa, y también a la crisis económica que vive el país, "quizá el país más rico del mundo pero donde la gente está comiendo basura en la calle".

Borges ha dejado claro que él no cierra la puerta a ningún mecanismo de mediación, pero ha dejado claro que "tiene que ser serio", porque a su juicio hasta ahora no ha habido ningún proceso "con garantías, con participación de gobiernos, con la ONU" y con mecanismos que aseguren "que no se repita lo que sucedió el año pasado, cuando el Gobierno se comprometió y después no ejecutó nada".

Eso sí, ha insistido en que aún no se dan las condiciones para ese proceso, sino que hace falta "mayor presión". Europa, ha dicho, tiene que pensar qué significaría "una segunda Cuba" con el petróleo, el gas y las riquezas que tiene Venezuela.