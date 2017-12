Presidente de la gestora del PP valenciano dice que el candidato no es lo importante

El también secretario general del grupo municipal en las Corts ha realizado estas manifestaciones en una rueda de prensa sobre la reforma de la ley electoral al ser preguntado por el futuro candidato del PP por Valencia.

"NO SE ECHARÍA A LLORAR" SI ES CANDIDATO

Al respecto, Santamaría ha dicho que iba a ser "políticamente correcto" para no "pillarse los dedos o perjudicar" a su partido y que "independientemente de quién sea", tanto el PP como él mismo se implicará "al 100% para que sea alcalde o alcaldesa en Valencia". Y ha apostillado: "Si me preguntas si me echaría a llorar si me eligen candidato, te diría que no me echaría a llorar", ha reconocido a un periodista.

El 'popular' ha afirmado que las elecciones municipales de 2019 se ganarán "en los barrios y en las calles", por ello ha aseverado que el PP "está trabajando en estas nuevas áreas de discurso". Santamaría ha confirmado que su partido ha puesto la "maquinaria electoral en marcha" y ya cuentan con "120 delegados de barrios" que han "detectado las necesidades" de todos los barrios de Valencia.

El diputado también ha asegurado que el PP es "ambicioso" de cara a los comicios, donde esperan conseguir "14, 15 o 16 concejales". Este, ha garantizado, es el "objetivo" con el que trabajan en la Gestora.