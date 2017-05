Presidente de NNGG apuesta por la gestión del PP frente "a la política de engaño a los jóvenes" de Podemos

Ha sido en el transcurso de un acto de la organización juvenil en Cádiz en el que ha estado acompañado, entre otros, por el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz; la exalcaldesa de la capital gaditana y diputada nacional Teófila Martínez; el presidente regional de NNGG, Luis Paniagua; y el presidente de NNGG del PP de Cádiz, Jorge Vázquez.

Según informa el PP en una nota, Diego Gago ha hecho un análisis de la situación que vive actualmente la política en Cádiz, tras la llegada de José María González, 'Kichi', a la Alcaldía, y ha expresado el "engaño" que en su opinión han sufrido los jóvenes con la llegada de Podemos a las instituciones.

"Podemos está instalado en el engaño. Ha llegado a la política a través de engañar a la gente joven y a la sociedad española porque lo estábamos pasando mal con la crisis económica", ha afirmado el líder de Nuevas Generaciones, que ha animado a los jóvenes asistentes al acto a denunciar en la calle que "frente al engaño de Podemos, están los hechos del Partido Popular. Frente al desastre en la gestión, está la gestión del Partido Popular en el Gobierno. Eso es lo que tiene que decir la gente joven", ha apuntado.

Gago también se ha referido a las alternativas políticas de los jóvenes frente al Partido Popular: "Si miran al otro lado, los jóvenes ven a un líder de partido que dice 'no es no' a absolutamente todo. Desde el Partido Popular nunca diremos 'no' a algo que sea beneficioso para los jóvenes y para todos los españoles", ha argumentado.

Además, Diego Gago ha asegurado que la nueva dirección de Nuevas Generaciones del Partido Popular "tendrá un papel reivindicativo e inconformista".

SANZ ABOGA POR UNAS NNGG CON "DISCURSO PROPIO"

Por su parte, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha defendido en el mismo acto un partido "moderno y abierto" con unas NNGG "fuertes, autónomas, y con discurso propio" que sean el presente y el futuro del partido.

Según informa el PP de Cádiz en una nota, Sanz se ha referido a la combinación de juventud y política, dos términos que a su juicio deben de ir de la mano. En este sentido, ha destacado el protagonismo de NNGG y la capacidad de acción de esta organización en el modelo de provincia del Partido Popular, así como la necesidad de reforzar el papel de los jóvenes en la sociedad.

El dirigente 'popular' ha animado a NNGG a "seguir trabajando para devolver la ilusión y la confianza a los jóvenes en la política, y especialmente en el Partido Popular". En este sentido, ha sostenido que la nueva etapa que lidera el presidente nacional de NNGG, Diego Gago, va a "impulsar" este aspecto con el que "reforzar" la presencia de la organización en la realidad de los jóvenes.

Igualmente, el dirigente 'popular' ha destacado entre los retos de su partido el compromiso por ser cada día un instrumento más "útil" al servicio de la sociedad. Y ha insistido en la "clara diferencia" de lo que representa el PP y el PSOE expresando que "mientras los socialistas dedican el 100 por cien de su tiempo a pelearse por los sillones, el Partido Popular concentra todos sus esfuerzos en resolver los problemas de los ciudadanos y abordar las necesidades de las personas".

De otro lado, el presidente provincial ha destacado la "apuesta firme" del Gobierno de España y del PP por el "presente" y el "futuro" de los jóvenes, expresando que "somos el partido de las oportunidades, del empleo, de la vivienda, de la sanidad y de la educación de los jóvenes".

En este sentido, Sanz ha valorado los 60,5 millones de euros para empleo joven en la provincia en el marco de la Inversión Territorial Integrada (ITI). Desde el PP han incidido en las oportunidades que este programa específico ofrece a la juventud, y en la "sensibilidad" del Gobierno del PP de otorgar a la provincia un "tratamiento especial y prioritario".

Asimismo, como "ejemplo de apuesta por los jóvenes", el dirigente 'popular' ha subrayado los más de 40.000 jóvenes beneficiarios de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Gobierno de Mariano Rajoy. También, se ha referido a la creación del nuevo Plan de Vivienda y los "esfuerzos" del Gobierno del PP para alcanzar un pacto educativo.