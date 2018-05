Presidente Murcia dice que no le "duele en prendas" pedir perdón aunque no tienen "nada que ver" con él

Así lo ha hecho saber López Miras al ser cuestionado por asuntos como la sentencia de Gürtel o la detención de Zaplana, durante la ronda de preguntas tras pronunciar su charla titulada 'El año que nos proyecta al futuro' en el marco del foro organizado por el diario 'La Verdad' y el Banco Sabadell'.

En este sentido, López Miras ha señalado que estos asuntos no le "gustan" y le hacen sentir "mal" e incómodo". No obstante, ha insistido en que no le "representa" nada de eso, ha afirmado que su Ejecutivo está empeñado en implementar un "plus de ejemplaridad" y ha mostrado su "rechazo" a todo lo que puede "empañar" su proyecto.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))