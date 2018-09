Presidente de Murcia se reúne con Pedro Sánchez lamentando que Gobierno "no haya tomado ni una buena medida para Murcia"

Por lo que se trataría del primer encuentro que mantendría ambos mandatarios desde que Pedro Sánchez llegara el pasado mes de junio al Gobierno de España.

Fernando López Miras ya había solicitado una reunión con el presidente del Gobierno antes del verano para tratar temas clave para la Región como la financiación, las infraestructuras y el agua, entre otros.

El pasado 6 de septiembre y al ser preguntado por sus expectativas de cara a la reunión con el presidente del Gobierno central, López Miras avanzó que iba a mostrar su "enfado".

"Estoy muy enfadado porque se van a cumplir cien días del Gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez y todas las decisiones que ha tomado han sido perjudiciales para la Región de Murcia", según López Miras, quien dijo ser consciente de que al presidente del Gobierno central "no le va a gustar lo que va a escuchar".

"Quizá por eso Pedro Sánchez ha demorado tanto esta reunión, pero me va a tener que escuchar y va a tener que escuchar al millón y medio de murcianos", advirtió el presidente del Gobierno regional.

Por ejemplo, avanzó que Pedro Sánchez "va a tener que escuchar que no entendemos por qué, a día de hoy, ya llevaría el AVE días en pruebas en la Región tal y como estaba programado y lo han demorado sin ningún tipo de explicación". Asimismo, preguntaría "por qué hay otras tantas infraestructuras que se tenían que haber licitado y haber avanzado".

"Y Pedro Sánchez va a tener que escuchar también por qué el día 17 de su Gobierno dijo que la Región de Murcia tenía que conformarse con ser una región de segunda y que los murcianos no podemos tener los mismos recursos y la misma financiación que el resto de españoles", avanzó el presidente murciano.

Asimismo, López Miras preguntará a Pedro Sánchez por qué, incluso antes de ser presidente, "ya dijo que cerraría el Tajo-Segura y por qué durante estos cien días lo único que hemos tenido han sido incertidumbres, críticas, inestabilidad y dudas por parte del Ministerio sobre el trasvase y sobre el agua que tanta falta hace a los murcianos".

"No entiendo que en cien días no se haya podido tomar ni una medida positiva ni buena para la Región de Murcia", lamentó López Miras. "Sé que no le va a gustar escucharlo, pero cuando alguien no toma decisiones o toma decisiones equivocadas, tiene que ser responsable y consecuente", corroboró.