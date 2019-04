Presidente de Murcia cree que el debate demostró que sólo hay dos posibles presidentes: Pablo Casado o Pedro Sánchez

No obstante, ha aseguró que había visto a Pedro Sánchez "noqueado" por Pablo Casado y que no habló "de lo que le interesa a los ciudadanos". "no aclaró si va a indultar o no a los golpistas catalanes, ni si va a pactar con Otegui, ni de pensiones, ni de impuestos... no habló de nada de lo que le importa a los españoles y sí sentó muchas dudas", ha argumentado el presidente murciano.

Por contra, ha diferenciado, Pablo Casado fue "un líder sólido, centrado, moderado y que habló de lo que le interesa a los españoles: impuestos, educación, familias, empleo, oportunidades y pensiones".

Además, ha opinado, "acorraló a Pedro Sánchez en multitud de ocasiones" en temas como Cataluña, pactos con quienes quieren romper el Estado y "los amigos" de ETA o el indulto a los presos del procés.