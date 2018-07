Presidente de la FEMP se declara "aliado" de los de los taxistas y pedirá esta competencia para los municipios

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios este martes, cuando ha incidido en que va a defender que sean "los ayuntamientos los que --entren-- en esta cuestión" y la resuelvan; de forma que sean las entidades locales las que tengan "la capacidad de decidir y dar esas licencias", ya que, ha asegurado, de ser así no existiría el actual conflicto.

En relación con ello, ha considerado que la actual situación es una herencia de "la incapacidad del Gobierno de Mariano Rajoy de haberlo arreglado". Acto seguido, ha reconocido "el trabajo y buen hacer de los taxistas de Vigo, y seguramente de toda España, porque hacen un buen trabajo y añaden factores de servicio público y de seguridad muy importante".

Precisamente en lo referente a Vigo ha comentado que la concesión de licencias está "congelada" porque "las que hay son suficientes" y no es necesario "licencia de ningún otro tipo de transporte público en la ciudad". "El que hay es suficiente y de altísima calidad; no necesitamos nada externo, y si fuéramos nosotros los que dando estas licencias no estaría habiendo este problema", ha concluido.