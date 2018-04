Presidente de Elcano: Los no independentistas se han quedado "rezagados" con la opinión pública internacional

El presidente Del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, ha admitido este martes que a la hora de trabajar con la opinión pública internacional los independentistas catalanes "han hecho una tarea exitosa" frente a los constitucionalistas: "Nosotros nos hemos quedado rezagados, al menos en algunos países concretos".

Lamo de Espinosa ha distinguido el trabajo con las opiniones públicas del que se ha hecho con los Gobiernos extranjeros porque, a su modo de ver, la diplomacia española sí ha tenido un "éxito rotundo" a la hora de "alinear" a los ministerios de Asuntos Exteriores de otros países, de manera que "prácticamente ningún país ha hecho ningún reconocimiento".

Preguntado sobre si Elcano puede colaborar con el Gobierno en esa tarea, ha dicho que lo que sí hace es mantener encuentros con otros 'think tanks', en Washington, Nueva York, Londres, Berlín y Paris para explicar las posiciones españolas, además de atender a periodistas extranjeros en España.

El presidente de este centro de estudios se ha expresado así en declaraciones en la residencia del embajador francés, antes de presentar los resultados de la encuesta "Europa vista desde España y Francia" realizada por Elcano y la Asociación Dialogo.

La encuesta revela que el apoyo a la UE es mayor en España que en Francia _62 por ciento de respaldo en España y 40 por ciento en Francia_, pero el presidente de Elcano admite que éste se puede resentir al hilo de la actitud de los jueces alemanes sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont y las declaraciones del Gobierno alemán al respecto, porque cree que "ha causado mucho malestar en España", desde el centro izquierda al centro derecha.

Así, ha pedido esperar a ver "qué alcance tiene" y qué deciden finalmente los jueces sobre Puigdemont (si le entregan a España para que sea juzgado por malversación, una vez que han descartado el de rebelión), porque asume que "puede ser muy importante y podría crear una fisura en ese europeismo tan marcado de los españoles".

No obstante, esta encuesta, que se realizó entre mil personas en cada país, entre finales de febrero y mediados de marzo, no recoge el impacto del proceso secesionista catalán en la opinión pública general sobre las instituciones europeas. Menos aún en e caso francés porque, según ha explicado, aún no había tenido "repercusión internacional seria".