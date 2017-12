Presidente Asturias: "Me alegro de que haya una victoria de un partido constitucionalista"

Así se ha posicionado el jefe del Ejecutivo autonómico a preguntas de los periodistas sobre su valoración sobre el resultado de las elecciones catalanas de este 21D, donde Ciudadanos es la primera fuerza del arco parlamentario catalán con 37 diputados, pero el bloque independentista revalida la mayoría absoluta con 70 diputados.

"Me hubiera gustado que no hubiera mayoría nacionalista en escaños y que el PSC hubiera tenido mejor resultado, pero me alegro de que haya una victoria de un partido constitucionalista y de que el número de votos haya sido mayor en las fuerzas políticas que no apoyan la independencia", ha indicado el presidente asturiano.

Por todo esto, Fernández ha afirmado que se trata de un escenario "muy complejo" donde hay que apelar a los "nacionalistas" a que defiendan sus posiciones dentro de la Constitución y que renuncien "a sus posiciones unilaterales que han llevado a la aplicación del 155".

"Que se dediquen a gobernar Cataluña que sin duda lo necesitan", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo autonómico sobre los resultados del 21D.