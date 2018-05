Presidente Asamblea Madrid convoca a los grupos a una ronda lunes y martes para elegir candidato presidente

En primer lugar, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, se reunirá el lunes con Adrados, al finalizar la Mesa de la Asamblea que tiene lugar ese mismo día y antes de PSOE, previsiblemente a las 18 horas para proponerle su candidato, que por el momento no se ha comunicado oficialmente y que Ossorio dice que "desconoce".

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, confirmaba ayer que el candidato del PP para presidir la Comunidad de Madrid se sabrá antes de la ronda de contactos. Tras asegurar que aún no hay una decisión tomada, indicó que el actual presidente en funciones, Ángel Garrido, "no está descartado" para esa tarea.

Por su parte, el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, se reunirá ese mismo lunes a las 18.30 horas con la presidenta de la Cámara regional, para proponerse como candidato a tomar las riendas de la Comunidad de Madrid de forma interina hasta las elecciones de 2019.

El martes, la presidenta de la Cámara regional mantendrá una reunión para iniciar la ronda de contactos con el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, a las 12.30 horas, que apoyará al candidato de los 'populares' y la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, al término de la rueda de prensa de la junta de portavoces, donde, como ha vuelto a reiterar, apoyará a Gabilondo.

AUGURAN QUE EL PLENO DE INVESTIDURA SEA EL 16 Ó 17 DE MAYO

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Aguado ha instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mueva ficha" y proponga ya candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, porque lo óptimo para él sería que en el Pleno del próximo jueves fuera investido el candidato.

Ruiz-Huerta ha insistido en que la reunión con la presidenta del Parlamento madrileño apoyará a Gabilondo como candidato a ser investido para tomar las riendas de la Comunidad de Madrid; al tiempo que ha criticado que a Ciudadanos "no les interesa facilitar un Gobierno de higiene democrática, sólo mantener al partido más corrupto de la historia de este país". "Sólo están mirándose al espejo del cálculo electoral", ha criticado.

Por su parte, Gabilondo ha asegurado que se reunirán por la tarde el lunes a las 18.30 horas. Según explica, la presidenta tendrá que hacer formalmente una propuesta y a partir de ahí, de 3 a 7 días tiene que haber la sesión de investidura en dos jornadas.

"Podría ser el viernes no sumando no sé cómo, tendríamos que imaginar qué puede pasar, si el reglamento se cumple explícitamente lo lógico es que sea la siguiente - de cara al 16-17 de mayo", ha vaticinado. No obstante, Gabilondo ha recordado que, por ahora, "sólo hay un candidato", él mismo, que será apoyado por Podemos.

Por último, Ossorio ha asegurado que acudirá al encuentro con Adrados, después de la Mesa de la Asamblea, con "mucho gusto", si la presidenta hace consultas lunes y martes y propone seguidamente candidato al consejo de Gobierno el reglamento que entre el 3 y 7 día tiene que fijar el Pleno. "Todo esto nos hace pensar que podría haber un pleno los días 16 y 17, porque el 15 es festivo. Esto lo digo como una impresión personal", ha asegurado.

Así, ha insistido en que es la dirección nacional del partido la que elegirá al candidato, consultando al PP regional de Madrid, pero que é por el momento "desconoce", al tiempo que ha indicado que de los 47 diputados 'populares' le han enseñado "mucho" y tiene una opinión "excelente".