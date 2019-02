Posada, sobre su continuidad: "Si Casado me pide que me vuelva a presentar, lo haré"

El expresidente del Congreso, exministro y expresidente de Castilla y León, Jesús Posada, ha admitido este jueves que el líder del PP, Pablo Casado, debe concurrir a las generales del 28 de abril con una oferta electoral "atractiva". En su caso personal, no ha descartado volver al Parlamento si así se lo reclama la dirección del PP.

"Haré lo que diga Casado. Si me pida que me vuelva a presentar, lo haré. Si no, no", ha declarado este veterano político del PP de 74 en los pasillos del Congreso, en un momento en que hay tensión dentro del PP por las listas ante la caída de escaños que recogen la mayoría de encuestas.

Posada ha recordado que lleva muchos años en el Congreso y ha añadido que él se debe "al partido", por lo que hará lo que le digan. Al ser preguntado si le apetece repetir como diputado, ha confesado que esto "es muy bonito", que es lo que ha hecho "siempre" y que le gusta. "Pero también me doy cuenta de que el tiempo pasa inexorablemente", ha manifestado.

Posada ha confesado que Casado y la cúpula del PP son los que tienen que diseñar el "modelo" y qué quieren ofrecer a los ciudadanos. "En función de es, si me piden que me presente, lo haría. Si no me lo piden, pues encantado de no presentarme", ha abundado.

El expresidente de la Cámara Baja ha admitido que ese diseño debe hacerse "adecuadamente", tener en cuenta las estrategia a seguir y, sobre todo "hacer una oferta atractiva, segura y que guste al electorado" del PP.

MAILLO Y CATALÁ, A DISPOSICIÓN DE GÉNOVA

Por su parte, el excoordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha señalado que ahora "hay que esperar" a conocer las listas y ha añadido que él "siempre" ha sido "muy disciplinado". Ha recordado que a él le ha tocado hacer candidaturas en su momento y que ahora le corresponde a otros.

"Estoy a disposición del partido en Zamora, en Castilla y León y España", ha indicado, para admitir que su deseo es repetir pero aún no hablado "nada" con el partido, dado que esas conversaciones se producirán cuando se disuelvan las Cortes.

En parecidos términos se ha expresado el exministro de Justicia Rafael Catalá, quien ha indicado que las listas es una decisión que tiene que tomar el partido. Preguntado si repetirá, ha dicho que estará "encantado" si es así. "Es lo que he transmitido al secretario general y al presidente del partido y hemos quedado en hablar en los próximos días", ha concluido.