"Hasta que no lo vea confirmado por un tribunal yo creo en la palabra de Zaplana", ha subrayado. "No sólo le he conocido mucho, sino que he sido y soy amigo", ha señalado Posada en declaraciones a los medios a las puertas de la Junta Directiva nacional del PP.

Así, el dirigente 'popular' ha querido mostrar su "alegría" ante la salida de la cárcel de Zaplana, debido a la leucemia que padece. "Me alegro mucho de que pueda estar en una situación adecuada a su enfermedad", ha zanjado.