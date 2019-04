En rueda de prensa tras el Consell Executiu, la también consellera de Presidencia ha replicado a Pascal que "en Cataluña se gobierna desde la Generalitat y desde cada uno de los departamentos de forma conjunta y transversal".

No ha querido valorar otra parte de aquellas declaraciones de Pascal, en la que Pascal no descartaba impulsar una nueva formación política al margen del PDeCAT y JxCat: Budó ha alegado que al Govern no le corresponde abordar "si hay escisiones o no" en los partidos.