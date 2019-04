Pontón (BNG) pide que Galicia tenga "voz propia" en el Congreso como los vascos, catalanes, valencianos o canarios

"No podemos ser los únicos ausentes", ha proclamado, en un acto celebrado en Tomiño (Pontevedra), en el que ha puesto en valor "desde la humildad pero con orgullo y con el aval del trabajo hecho" que "el BNG en el Congreso" es "garantía de que los problemas de los gallegos" estarán en Madrid y "habrá soluciones".

"¿De qué valieron 23 escaños a las órdenes de los jefes en Madrid? ¿Consiguieron las fuerzas estatales que las pensiones de nuestros mayores dejen de estar a la cola del Estado? Consiguieron los 188 millones de euros que nos deben en Dependencia, consiguieron derogar la LOMCE, las contrarreformas laborales o la Ley Mordaza, acabar con la estafa de la AP9? La respuesta es una sucesión de no, no y más no", ha denunciado Pontón.

La portavoz nacional del BNG ha apelado en Tomiño, como ya lo hizo durante la mañana en A Coruña, a los indecisos para que voten al BNG por ser una opción con "premio extra" porque "defiende Galicia y frena la derecha rancia y antigallega que representa Vox y Ciudadanos".

Poniendo como ejemplo de la capacidad del Bloque para mejorar la vida de la gente, Pontón también ha recalcado que los diputados del BNG en el Congreso conseguirán acabar con la discriminación de Galicia.

Por su parte, la candidata al Congreso por el BNG por Pontevedra, Carme da Silva, ha asegurado que replicará en Madrid el "buen hacer" del Bloque en Tomiño, en contraste con el "olvido al que sumieron a la comarca" PP y PSOE con En Marea-Podemos.

Como ejemplo, ha recordado que Francisco Jorquera como diputado nacionalista consiguió presupuesto para la rehabilitación de la Fortaleza de Goián, pero que, tras la ausencia del BNG en el Congreso, se perdieron partidas ya consignadas como la destinada a la biblioteca, que fue "chimpada" por Rajoy.