Ponsatí cuestiona a los exconseller que se "entregaron" al Supremo tras proclamar la independencia

En una entrevista de El Punt Avui este viernes recogida por Europa Press, ha sostenido que los exconsellers que fueron a declarar ante el Tribunal Supremo "se entregaron" y lo ve incoherente con haber declarado la independencia días antes.

"Ponerte a disposición de la justicia de la cual te acabas de declarar independiente lo encuentro de una incongruencia máxima", ha apuntado, aunque ha aclarado que respeta la decisión de los que fueron a declarar.

Ponsatí ha explicado que en el Govern no habían hablado sobre si debían ir a declarar o no, pero que tenía claro su argumento para marcharse al extranjero para evitar comparecer ante el Supremo: "El Parlament acaba de declarar la independencia, ¿tan rápido vamos a decir que no vale nada?".

DISCREPANCIAS ENTRE JXCAT Y ERC

Preguntada por las discrepancias entre los partidos independentistas, ha opinado que el independentismo se debe recomponer electoralmente y ha vaticinado que habrá elecciones en algunos meses porque "el problema es que el Parlament ahora mismo no tiene mandato".

Sobre la polémica por la suspensión de diputados por el Tribunal Supremo, ha señalado que "desde el momento que suspendieron su sueldo se estaba aceptando su suspensión", por lo que tacha las discusiones posteriores entre JxCat y ERC de filigranas.

También se ha referido a que la ANC esté reclamando al Govern publicar la declaración de independencia en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc): "No lo acabo de entender. Lo publicamos, ¿y entonces qué?".

"En la ANC pasan estas cosas: tienen ideas brillantes, y algunas veces lo son de verdad, y otras no tanto", ha criticado.

Además, ha asegurado que tiene intención de participar en el Consell per la República aunque no ha recibido ninguna propuesta y ha rechazado que los partidos independentistas negocien los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "mientras no haya una amnistía sobre el 1-O y se acabe la represión".