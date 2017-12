Política

http://www.teinteresa.es/politica/Ponsati-JxCat-recuerda-independentistas-llegan_0_1930007056.html

Ponsatí (JxCat) recuerda que los independentistas no llegan al 50 % de votos

La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat y diputada electa por Junts per Catalunya (JxCat), Clara Ponsatí, ha recordado que los independentistas no han conseguido "sobrepasar" el 50 % de los votos, por lo que opina que "la ratificación de la declaración no ha llegado aún" y pide "pensar bien y escuchar mucho".