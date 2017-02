Pons dice que en la UE el discurso de Puigdemont suena como el de Trump: "Los catalanes primero"

El jefe de filas del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, ha afirmado este martes que en Europa el discurso del presidente catalán, Carles Puigdemont, "cuesta distinguirlo" del que hace el presidente estadounidense, Donald Trump, o la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen.

Y es que, ha defendido, el "Cataluña para los catalanes" es como decir "los catalanes primero", igual que Trump proclama "los americanos primero" o Le Pen "los franceses primero", y lo mismo los 'ultras' holandeses o los defensores del 'brexit'. En la misma línea, cree ha dicho que el independentismo catalán pretende construir un muro "ideológicamente" con el resto de España.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Pons ha afirmado que en España se tiene una postura "complaciente" o "benévola" con el nacionalismo, como consecuencia de la Transición, pero que "en Alemania y en los campos de Flandes se tiene claro que todos los desastres del siglo XX fueron por el nacionalismo" y "Europa es una vacuna contra el nacionalismo".

Así, ha asegurado que "cada vez hay menos gente que entiende el discurso de Puigdemont más allá de los Pirineos", porque no se entiende que "una parte de España quiera separarse de España y salir de la UE, como quiere Le Pen".

EL PROCESO ES "IRRELEVANTE" EN EUROPA

González Pons ha apuntado que, en caso de que la Generalitat convoque oficialmente un referéndum independentista, el Gobierno central no buscará un comunicado conjunto de respuesta del Consejo Europeo: "No es necesario promover nada porque Puigdemont lleva a cabo una política que puede ser incómoda para España y Cataluña pero no es relevante desde el punto de vista europeo".

Según el eurodiputado, "en Europa no se habla del 'procés'", el 99 por ciento de los diputados no saben qué es y el 90 por ciento no saben quien es Puigdemont. Sí saben, ha añadido, que en Cataluña hay un gobierno "con tendencias independentistas", así que si el referéndum se convoca "algunos medios contarán que eso ha ocurrido en España".

En ese sentido, ha recordado que cuando Puigdemont acudió recientemente a dar una conferencia al Parlamento Europeo no le recibió "ningún dirigente".

Pese a defender que el proceso es "irrelevante" en Europa, ha justificado su decisión de enviar una carta a los diputados de su grupo para pedirles que no fueran a la conferencia. Según ha dicho, los convocantes les habían invitado y él decidió darles "la segunda versión", frente a la posición "clásica" del nacionalismo, que cree que debe haber sólo "una oponión que es la que se impone". "Yo soy el vicepresidente del grupo mayoritario y le aseguro que al menos 200 de sus diputados no saben ni lo que es el procés", ha añadido.

LA VICEPRESIDENTA ESTÁ HACIENDO "UN GRAN PAPEL"

González Pons ha dejado claro su apoyo a la política del Gobierno central con Cataluña y que cree que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, está haciendo "un gran papel".

"A mí me gusta ver a Soraya Sáenz de Santamaría trabajar en política y ahora es de las veces que me está gustando más", ha aseverado.

A su modo de ver, en un momento en que no hay mayorías claras, "el diálogo es el método" y el Gobierno está demostrando que sabe dialogar".

También ha dejado claro que si la Generalitat trata de convocar el referéndum el Gobierno central "tiene que aplicar la ley, no tiene otra opción". En ese caso, ha explicado, además del problema político que ya hay "Puigdemont va a crear un problema legal". "Los problemas políticos se resuelven con política y los problemas legales se resuelven con la ley en la mano", ha resumido el dirigente 'popular'.

Así, ha dicho no saber cuántas leyes contravendrá la convocatoria del referéndum, pero ha avisado de que "en tantas como sean desobedecidas la ley debe volver a aplicarse".