Pons "ruega" a Puigdemont que no declare la independencia y le avisa que no lo aceptará ningún país de la UE

"Pedimos a Puigdemont que no nos lleve al abismo y que permita la reconstrucción de Cataluña", ha declarado González Pons en una entrevista en Cuatro, que ha recogido Europa Press. En su opinión, es el presidente de la Generalitat el que tiene la "llave para resolver la situación" porque si no declara la independencia se habrá dado un paso hacia la resolución del "problema" que hay encima de la mesa.

Ante la posibilidad de que este martes Puigdemont haga una declaración de independencia pero sin proclamación, dando seis meses de plazo para hacerlo, el dirigente del PP ha subrayado que eso sería "una declaración de independencia en toda regla que ningún país de la UE va a aceptar".

HACER UN "ESFUERZO TITÁNICO" EN CONVENCERLE

Pons ha insistido en que hay que "convencer" a Puigdemont de que no lo haga porque sería una "quiebra" de la convivencia, se rompería la Carta Magna y haría "daño a todos". "Hemos de emplear las horas que faltan en intentar convencerle de que no lo haga y que no nos lleve al precipicio a todos", ha enfatizado.

Tras asegurar que en este momento "hay mucha gente hablando con mucha gente", ha recalcado que, dada la "gravedad de la situación", "todos" deben hacer un esfuerzo titánico por convencer a Puigdemont de que no lo haga".

Además, el portavoz del PP en Bruselas ha señalado que el diálogo debe empezar de "inmediato" en Cataluña y ha añadido que hace falta "grandeza política" para esta situación "histórica", en la que todos deben estar "a la altura".

NO ENTRETENERSE EN LAS PALABRAS DE CASADO

En cuanto si considera un error en este momento declaraciones como las del portavoz del PP, Pablo Casado, avisando a Puigdemont de que puede acabar como el expresidente catalán Lluis Companys, Pons ha afeado a la oposición que se salte años de historia y esté utilizando este argumento "contra el Partido Popular".

A su juicio, en este momento tan grave no hay que entretenerse en las palabras de un portavoz. "Me parece que estamos mirando un detalle cuando el escenario es terrorífico", ha dicho, para resaltar que no tiene ninguna duda de la "honestidad democrática" de Pablo Casado.