La Policía militar venezolana dispersa una marcha que pedía investir a un gobernador opositor

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) de Venezuela dispersó hoy con bombas lacrimógenas una marcha que exigía al Consejo Legislativo del estado Zulia del occidente del país que juramente al gobernador electo de la región, el opositor Juan Pablo Guanipa.

El Consejo Legislativo -que tiene su mandato vencido al no haberse convocado elecciones para renovarlo- está dominado por el chavismo gobernante, y se niega a juramentar a Guanipa al no haber aceptado subordinarse ante una Asamblea Nacional Constituyente que no reconoce.

El propio Guanipa ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo donde se ve cómo sus seguidores son dispersados con bombas lacrimógenas mientras se dirigen a la sede del Consejo Legislativo del Zulia en su capital, Maracaibo.

Guanipa es el único de los 5 gobernadores opositores que lograron la victoria en las pasadas elecciones regionales que no ha cedido a las exigencias del presidente Nicolás Maduro de que los cargos electos en los comicios del pasado día 15 se sometan a la Constituyente si quieren asumir sus cargos.

Los otros cuatro gobernadores opositores, todos ellos del partido Acción Democrática (AD), fueron juramentados ayer por este órgano plenipotenciario instaurado por el oficialismo, cuya legitimidad no reconocía hasta ahora la oposición en pleno.

La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, advirtió ayer de las "consecuencias" a las que debería enfrentarse Guanipa por no ir a juramentarse ante el suprapoder que dirige, mientras que el presidente Maduro ha amenazado con celebrar elecciones en aquellos estados cuyos gobernadores no se subordinen a la Constituyente.

El chavismo se impuso en 18 de las 23 gobernaciones en las elecciones del 15 de octubre, que son calificadas de fraudulentas por la oposición. Los gobernadores oficialistas se han juramentado ante la Constituyente.

La decisión de los cuatro gobernadores de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de presentarse ante la Constituyente ha sido recibida entre los adversarios de Maduro con llamamientos a la expulsión de Acción Democrática de la alianza antichavista.