La Policía vuelve a detener a Yussuf Galán, en prisión hasta 2011 por integrar la primera célula de Al Qaeda en España

El Ministerio del Interior ha informado este miércoles a primera hora de la detención en Madrid de Yussuf Galán, de 52 años, por su presunta pertenencia a Daesh, grupo terrorista al que se habría adscrito en los últimos años tras su paso por prisión. La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central Instrucción Número 2 en coordinación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Yussuf Galán, alias de Luis José Galán González, es un español reconvertido al islamismo que fue detenido en noviembre de 2001 a instancias del juez Baltasar Garzón en la denominada operación Dátil contra la red de Al Qaeda en España. Fue condenado a nueve años y medio por delitos de pertenencia o integración en organización terrorista y tenencia ilícita de armas.

La Policía le hizo un seguimiento durante todo este tiempo en libertad, acreditando que continuaba el adoctrinamiento intelectual para la captación de terroristas a los que adiestraba en técnicas operativas de combate. Entre otras pruebas, se han hallado vídeos en los que Yussuf Galán, de origen español, aparecía manejando armas blancas con gran destreza, acompañados de mensajes altamente explícitos dirigidos a la comisión de acciones terroristas.

Los investigadores consideran que Galán González había adoptado la posición de "cibersoldado" con el fin de consolidar y potenciar la estrategia de DAESH a través de la yihad virtual. Lejos de reconducir su conducta tras pasar por la cárcel, ha explicado Interior, el detenido había implementado sus acciones como parte de su compromiso con los postulados ideológicos y terroristas del grupo.

DETENIDO POR BALTASAR GARZÓN

En junio de 2011, el único español juzgado por los atentados del 11-S aseguró que estaba "comprometido con la justicia y la paz". Tras fijar su residencia en Murcia, concedió una entrevista al medio 'Islam en Murcia' en la que se refería al atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, "un punto de inflexión, un atentado tremendo, indiscriminado".

Dicho esto, puntualizó que eso mismo estaba pasando "a diario en otros muchos países y en otros sitios". "Creo que estamos condenados a vivir juntos todos los pueblos del mundo y pacíficamente, y no hay otra salida, es necesario", señaló en esa entrevista.

Yusuf Galán recordaba entonces que, estando en la cárcel, tuvo oportunidad de hacer una "reflexión personal", y reconocía que sabía que estaba haciendo "una actividad que en cierta manera podía ser molesta para el Estado", que lo que defendía era los derechos humanos.

"He visto humanidad por parte de los internos, la he visto por parte de los funcionarios, y me ha devuelto mi confianza en el ser humano y saber que podemos convivir juntos", señaló en esa entrevista, en la que insistió en que "no hay otra salida que vivir bajo el imperio de la ley, de la declaración de los derechos del hombre, que no es ajena al Islam para nada".