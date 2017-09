Podemos trabajará para que Carmena sea candidata: "No hay plan B, hay plan M, de Manuela"

El secretario regional de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha afirmado que el partido trabajará para que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, repita como candidata de Ahora Madrid a las próximas elecciones municipales porque "no hay plan B, sino un plan M, de Manuela".

"Nos gustaría que repitiera a mí y a todos los miembros de Podemos. Nuestro trabajo será convencer a Manuela de que sería una buena idea que le diera continuidad a su proyecto otros cuatro años porque creo que la gente está muy contenta. No hay plan B, hay un plan M, que no es Manuela", ha agregado.

En una entrevista en Europa Press, Espinar también ha confirmado que no se presentará como candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que el actual diputado nacional Íñigo Errejón le parece "un muy bien y magnífico" candidato para ello. "Íñigo está haciendo un trabajo en Madrid, un trabajo abierto que creo que está bien", ha dicho.

No obstante, el también portavoz de Podemos en el Senado ha señalado que habrá primarias para elegir candidatos, algo que es "innegociable" y marcan todos los estatutos de Podemos. "Y eso no es contradictorio con que a mí Íñigo Errejón me parece un muy buen candidato, un magnífico candidato que se elija dentro de un procedimiento democrático que no nos vamos a saltar nunca", ha apostillado.

Y frente a las críticas que la supuesta precampaña madrileña de Errejón está generando entre el sector anticapitalista, Espinar ha aseverado que este sector, con el que pactó en las primarias madrileñas del pasado otoño, "están integrados y forman una parte fundamental de la dirección". "Tengo una relación y una relación de trabajo con ellos excelente", ha añadido.

Eso sí, el diputado autonómico ha apuntado que quizá las primarias no se den sólo en Podemos, sino en un "sujeto más amplio", dentro del camino de unidad popular y ciudadana con otras fuerzas políticas y que "ha de ser profundizado. "Tenemos que ir a una herramienta de cambio político en la que participe más gente de la que participa en Podemos. Estamos trabajando en ello", ha concluido.