Podemos ve una "buena solución" el catálogo de actividades para "paliar" el efecto de la sentencia de las 37,5 horas

En rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía Esperanza Gómez ha manifestado que "mientras no se pueda hacer otra cosa, nos parece una buena solución" que los trabajadores públicos cumplan esas 2,5 horas mediante actividades no presenciales, si bien ha insistido en la necesidad de devolver la jornada de 35 horas a este colectivo.

Gómez ha hecho hincapié en que "tanto el PSOE y como el PP han sido poco serios" en este asunto, pues, según ha recordado, "cuando el PSOE-A presentó el decreto de la jornada de las 35 horas todos sabíamos que podría ser llevada al TC, paralizada y declarada inconstitucional".

Ha criticado que el PSOE no incluyera la jornada de las 35 horas en las negociaciones para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, toda vez que ha recordado que este asunto "es una cuestión de voluntad política ya que si nadie lo lleva al TC, no se recurre y no se puede declarar inconstitucional". "Si el PSOE no lo hizo así mal hecho porque su abstención dio el Gobierno a Rajoy", ha apostillado.

Así las cosas, la representante de Podemos Andalucía se ha posicionado a favor de las 35 horas, si bien ha apuntado que, a sabiendas de que hay que cumplir la sentencia del Alto Tribunal, "la medida de hacer de manera flexible las 37,5, quizás no es la mejor solución pero trata de paliar el efecto que tiene la sentencia".

A su juicio, el problema viene a la hora de controlar el cumplimiento de esas 2,5 horas ya que "el control no es el fuerte de la Junta, al menos de sus máximos dirigentes, como hemos visto en casos como el de los cursos de formación".

Con todo, Esperanza Gómez ha dicho que su partido confía en que las 37,5 horas, incluidas las que no están sometidas a un control tan estricto, "seguro que se dedican a tareas que tienen que ver con la Administración".